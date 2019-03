Animalnan den killcage cu no wordo adopta ta aplica eutanasia ariba nan

Den un comunicado di prensa a informa pueblo di cu e killcage lo wordo cera. Pero esaki no ta totalmente berdad, ya cu e ta wordo cera temporalmente. Sra. Jurette Croes, vocero di Directie Volksgezondheid ta splica mas di esaki.

E killcage no ta bay wordo cera, pero mas bien ta wordo cera temporalmente. Motibo ta cu nunca por a cera e killcage 24 hora. A yega di pasa cu hendenan ta tira e bestianan over di e cura, pa laga e bestianan cay paden. P’esey a cera e killcage y lo pone un dak. Tambe lo bay introduci orarionan di servicio, cu ta di 7 or y 30 te cu 12or, unda cu e persona cu no kier e mascota mas, cu no por haya un doño responsabel mas pe, por trece na e killcage. Organisacionnan cu kier bin busca un mascota pa adopta, por bin busca nan den e orarionan di mainta. Bestianan cu no wordo adopta, den oranan di atardi, nan lo haya eutanasia.

Sra. Jurette Croes a sigui splica cu no por wanta e animalnan pa mas dia, door cu e ta rekeri hopi planificacion, cuminda y awa pa e animalnan. No sa ainda si esaki lo ta e maneho nobo. E bestianan lo keda 6 ora maximo bou di sombra, nan lo haya cuminda cu awa. Pero despues di merdia 1 or, bestianan cu no wordo adopta, ta haya eutanasia.

Personanan cu kier un bestia, por bin busca uno for di 7 or y 30 te cu 12 or, for di dialuna te cu diabierna. E killcage lo keda dos siman cera pa pone e dak y pa introduci e servicio di trece y busca e animal.

Den e tempo cu e killcage ta cera, personanan cu no kier e animalnan aki mas, a acerca e diferente organisacionnan cu ta busca animalnan pa wordo adopta. Si a tuma nota ariba Facebook cu tin hopi bestia cu e comunidad ta poniendo cu nan tin bestia. Esaki ta un indicacion cu e animalnan no ta wordo sterilisa. Ultimo tempo pro wak hopi bestia ariba caya. Esaki por ta indiciacion cu nan no kier hiba e bestianan mas killcage, pero esakinan ta wordo laga den libertad.

DVG a haya varios yamada for di habitantenan di Wayaca, caminda cu personanan ta bay na e killcage y ta laga e bestianan den libertad. Y esaki no ta e solucion tampoco. E animalnan ta keda ariba caya, ta sufri. E problematica di cachonan ariba caya ta uno grandi, segun Sra. Jurette Croes , vocero di DVG.

