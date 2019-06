Animal Care Clinic cu caminata pa recauda fondo pa Animal Relief Foundation (ARF)

Animal Care Clinic hunto cu Purina (Compra NV) lo tene un Fun Dog & Run Fundraising event. Esaki lo tuma luga diasabra proximo, dia 15 di juni. Lo purba cuminsa na ora, y ya pa 5 or y 15 lo kier cuminsa cu e caminata. Esaki ta pa preveni cu ta bira mucho laat. Ta invita un y tur, e pueblo di Aruba en general pa participa na e evento bunita aki.

Sra. Nathalie Booi, di Animal Care Clinic dos bes pa aña ta scoge un fundacion pa yuda. Aña pasa el a bin cu e iniciativa rond di nos mascotanan. Aña pasa tabata e dogwash cu tur loke a recauda a bay pa Crijojo Trappers. Ta fundacionnan cu Sra. Nathalie Booi ta traha cun’e tur dia den su praktijk.

E problema di cachonan ariba caya ta uno serio. Y hunto, nos tur por yuda combati esaki. Y di parti di dr. Nathalie Booi, di su parti, su manera di colabora ta di organisa un caminata.

E lo ta un caminata den districto di Paradera, cu ta un evento hopi bunita pa comparti den famia, grupo di trabou, amigonan. Y 100% di tur locual cu wordo recauda e dia ey, door di e benta di e tshirt, cual ta 25 florin so. Ta haya un bunita tshirt, cu esey 100% ta bay pa e fundacion Animal Relief Foundation. Y asina ta duna bek na comunidad. Ta yuda un fundaicon pa sigui cu e tremendo trabou cu nan ta haci y ta pasa un rato ameno, haciendo deporte.

Si bo ta un persona fit, por core. Y si no, e ta can’e, ya cu e ta un afstand cu tur hende lo por can’e. Si caulkier hende cu door di problema di salud ta dicidi cu nan no por sigui mas, sin problema por sali for di e caminata.

Cu esaki, Sra. nathalie Booi a bisa di cu tin algun luga ainda. E fundacion ARF mes tambe lo tin su mesun tshirtnan pa yuda recauda fondo.

Loke ta causa mas e gastonan, ta e animalnan neglisha, cu problemanan severo cronico. E fundacion ARF no ta djis scoge e casonan cu ta mas facil, mas bien casonan mas dificil pa trata. Un pupie ta mas facil pa adopta. Pero hopi biaha ta bay pa casonan mas severo. Cachonan cu a wordo neglisha pa hopi tempo. Si nan ta un fundacion hopi responsabel, nan ta wak si nan tin e fondo. Unabes cu nan cuminsa nan no ta give up facil. Y si e ta un caso complica, toch nan ta tuma e responsabilidad y ta bay te final. Esaki ta haci’e bunita.

Sra, Kathy Andratola di Animal Relief Foundation ta dedica tur su tempo liber pa yuda Aruba su animalnan bandona. E tin mas di 30 aña ta biniendo Aruba, y tabata scucha comentarionan di otro turistanan. Esaki tabata un estimulo pa e cuminsa yuda.

Pa aña mas di 250 cacho ta wordo yuda door di e fundacion aki. Y ya caba nan tin 15 aña haciendo esaki. Pa aña nan lo mester di por lo menos 65 mil florin pa atende cu e problematica aki.

E problematica di bestianan (cachonan) bandona/neglisha ta un problema di nos na Aruba. Pero Sra. Andratola ta yuda e cachonan neglisha den su tempo liber.

Tambe dr. Nathalie Booi a bisa cu Andratola lo bay atende un reunion na Canada, di doñonan di mascota cu a wordo rescata na Aruba. Pero asina ta ripara cu ta sigui informa di e puppy cu a wordo adopta y a bay den exterior, pa sigura cu e mascotanan aki ta wordo bon cuida.

E campaña di sterilisacion sigur a yuda hopi, aunke e no a caba cu e problema aki.

E cachonan bandona aki sigur ta forma un problema pa nos turismo, vooral nos turistanan cu ta biniendo Aruba pa largo tempo. Pero e campaña di sterilisacion den 2 aña no por soluciona un problema di 20 aña.

E plataforma di cacho, tur hende ta bisa cu e no ta funciona, pero e ta un silent group, trahando den silencio. Ta mescos cu e ley di no papia na telefon mientras ta stuur. Na comienso tur hende a bay cu e ley aki, pero asina cu a ripara cu no tin control, niun hende no a worry mas cu esaki. Y e Ley di Plataforma di Cacho ta mesun cos.

Den su clinica e ta haya importante pa pasa hopi tempo pa duna informacion. Pero tameb na su manera door di organisa un caminata, cu danki na Purina, cu a sponsor su tshirt y demas sponsornan, como boluntario, di otro fundacionnan, cu no ta ARF so, cu a bisa di kier yuda e atardi aki, pa asina tur hunto ta e cambio.

E caminata ta sali for di Animal Care Clinic, bay richting santana, pasa banda di Misa di Paradera y ta bin caba bek na e clinica.

Rode Kruis tambe lo t’ey pa asina atende cu e participantenan den cualkier inconveniencia. Lo tin hopi bon premionan pa e participantenan.

Purina tambe lo tin diferente regalitonan pa e mascota y e participantenan.

Comments

comments