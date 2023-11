Cu masha orguyo, Aruba Airport Authority N.V. (AAA) ta anuncia cu a apunta Angeline Flemming kende ta Director of Health, Safety and Sustainability, como miembro di e Hunta di Directiva di Airports Council International of the Latin America & Caribbean (ACI-LAC) cuminsando desde 1 di januari 2024, pa un periodo di 2 aña. Recientemente ACI-LAC tabata anfitrion di e Annual General Assembly, Conference & Exhibition na Miami for di 5 pa 7 di november 2023, en conferencia cu a trece un total di 500 ehecutivo for di rond mundo den e industria di aeropuerto hunto y a atende cu varios tema di discusion cu ta duna forma riba e manera con e industria di aviacion a evoluciona rapidamente.

A funda ACI-LAC na aña 1991, cu e meta di duna sosten na un sistema di aeropuerto sigur, stabiel, eficiente y ambientalmente compatibel. ACI-LAC ta representa e region di Latino America y Caribe di Airports Council International, e unico asociacion profesional mundial di e operadornan di aeropuerto. ACI-LAC ta conta cu mas di 87 miembro y ta opera mas di 365 aeropuerto den e region di Latino America y Caribe. ACI-LAC tin un alcance di iniciativa global y regional pa yuda e miembro pa eleva nan standard y promove excelencia profesional den su aeropuertonan miembro y promove e cooperacion entre tur e sectornan den e industria di aviacion y su stakeholders, como tambe gobierno y e organisacionnan nacional y internacional.

“AAA ta extremadamente orguyoso cu e rol importante cu Angeline Flemming lo tin di parti di aeropuerto, pa asina promove ainda mas e biahenan sigur y sostenibel y demas iniciativa importante di aviacion den e region di Latino America y Caribe. Cu e reconocemento den e industria y su experiencia amplio, mi ta sigur cu Angeline lo representa Aruba y e interesnan di e region den e Hunta di Directiva di ACI-LAC”, asina Joost Meijs CEO di AAA a duna di conoce.

Angeline Flemming a expresa su deseo di contribui den e Hunta di Directiva di ACI-LAC, cu ta consisti di diferente lidernan den e industria di aeropuerto cu hopi conocemento y experiencia. “Mi ta mira esaki como un gran oportunidad pa nos isla di tin un bos den e desaroyonan y e iniciativanan regional. Pero tambe pa siña di e otro aeropuertonan den region y atende e temanan di interes mutuo manera conexion, e retonan di forsa laboral, e desaroyonan tecnologico y resilencia climatico. E region di LAC a experimenta un crecemento grandi den trafico rond mundo despues di pandemia y esaki a resalta e importancia di eficiencia operacional y di colaboracion. Mi ta sinti mi honra y emociona di forma parti di un composicion historico di e Hunta di Directiva, ya cu 1 di januari 2024, pa prome bes den historia, cinco di e binti lidernan ta hende muhe lider den aviacion, incluyendo e Presidente kende ta Monica Infante, CEO di AERODOM.”