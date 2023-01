Diasabra merdia Ling & Sons Food Market a clausura su campaña di fin di anja: Leny’s Holiday Bingo na unda despues di un competencia di careda di Garoshi na unda e finalistanan mester a core cu un carchi Bingo y colecta e productonan riba e carchi di Bingo den un tempo di 2minuut of menos.

E careda di garoshi a wordo transmiti LIVE via Ling & Sons su pagina di Facebook cu MC: Lyonel Dirksz.

Pa mira e careda di garoshi click riba: https://www.facebook.com/lingandsons/videos/1372503170177836.

Despues cu finalistanan a participa e ganador cu 8 producto den un tempo di 2 minuut a resulta di ta Angeli Wanga y Nila su yui cu a participa pa su mama.

E demas finalistanan tambe a bay cu premio cas:

2 lugar Liliana Angunta (y yui Joshua)- Premio weekend stay na Divi resorts

3 lugar Saskia van Duren- Premio Smart TV 40inch

4 lugar Rudmila Martinus- Laptop

5 lugar Julie Shilson- Tablet

Un pabien na tur participante y un danki na tur cliente cu a participa cu e campaña exitoso aki di Ling & Sons Food Market, e supermercado mas grandi na Aruba.

Ling & Sons food market kier a gradici tambe tur e marcanan participante cu a forma parti di e campaña di Bingo:

• Colgate

• Protex

• Freixenet

• Tito’s Vodka

• Dark Horse

• Apothic

• La Marca Prosecco

• JP Chenet Ice Edition

• Absolut Vodka

• Josh

• Mezzacorona

• Gelatissimo

• Palmolive

• Modelo Beer

• Budweiser

• Henri Willig

• Old Rotterdam

• Hendrickx the Baker

• Old Parr

• Buchanan’s

• Bailey’s

• Johnnie Walker

• Ponche Caribe