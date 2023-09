Dialuna 11 di september 2023, Angel Didder a defende su tesis exitosamente y a obtene su titulo di ‘Bachelor of Arts’. Angel a defende su tesis dilanti di e comision di graduacion cu tawata consisti di decano di Facultad di Arte y Ciencia, dr. Mieke de Droog, drs. Jacques van der Scheer y sr. Gershwin Lee cabesante di San Antonio. Ademas tabata presente, famia di Angel, invitado, otro docente y studiante di Universidad di Aruba.

E titulo di Angel su tesis ta “Perspectives on Challenges in the Working Relationship Between Human Resources Management and School-Managers Within SKOA Regarding HR’s Policies and Procedures, and Opportunities for Improvement ”.

Angel a colabora cu e organisacion ‘Stichting Katholiek Onderwijs Aruba (SKOA) y abase di e resultadonan di su investigacion a propone diferente recomendación pa/cu e sector di recurso humano.

Un palabra di gratitud ta bay na: e coleganan di Universidad di Aruba, e docentenan di e departamento di OGM y e profesionalnan cu a yuda of guia Angel como studiante. Tambe ta gradici SKOA y esnan pafo di Universidad di Aruba cu a contribui na un manera of otro na e acontecimento aki.

Pa mas informacion riba e estudio OGM, bishita e website di Universidad di Aruba na http://www.ua.aw/ogm, e pagina di Facebook @UniversityofArubaOGM y e pagina di Instagram @ogm_ua.