E retiro di hotelero Andy Osborne a wordo anuncia recientemente na reunion di ATSA, e Aruba Timeshare Association, cual a tuma lugar na La Cabana Beach Resort & Casino.

E reunion a wordo atendi por medio di Minister di Turismo y Salud Publico, miembronan di Aruba Timeshare Association, tambe presente tabata Minister di Integridad, Naturalesa, Transporte y Cuido di nos Grandinan, Ursell M. Arends, y tambe Minister di Enseñansa y Sport, Endy Croes.

Presidente di ATSA, Luigi Heredia, Costa Linda Beach Resort, a expresa su gratitud pa servicionan brinda den nomber di e asociacion y hunto cu Sulaika Kelly, Playa Linda Beach Resort, a presenta Andy cu un bunita pintura, tipico paisahe di Aruba traha pa artista Elvis Tromp.

Andy a bini for di Barbados y ta bibando na Aruba for di 1992, trahando incansablemente den sector turistico den varios funcion. Su carera a hib’e for di Aruba Caribbean Hotel pa Sun Development na unda el a maneha Casa Del Mar y Aruba Beach Club, despues na Mill Resort, Palma Real y durante ultimo añanan na Paradise Beach Villas, schouder cu schouder hunto cu Freddy Albertus.

Andy tabata e prome presidente di Aruba Timeshare Association, manera cu el a wordo forma.

Den su propio palabranan, e timeshare resorts a sinti manera nan tabata contribuyendo na e asociacion di hotel e tempo ey, na 1997, pero no tabata tin un bos den tuma decisionnan grandi. E ‘taxation without representation’ a hiba e timeshare resorts na forma nan mesun asociacion, separa for di AHATA, the Aruba Hotel & Tourism Association, y mientras cu ATSA ta kisas menos vocal cu su ruman mas grandi AHATA, e ta sin embargo hopi activo den comunidad y ta traha den colaboracion cerca cu Universidad di Aruba y Aruba Tourism Authority.

Andy, un excelente public speaker, a pone tur hende disfruta di su storianan for di dushi temponan aya di ATSA hunto cu hoteleronan colega Jan van Nes y Lee Di Giovanni, y variedad di proyectonan cu e asociacion a dirigi for di adoptando e scol di EPB, pa Adopt an Addict, como tambe varios proyecto di embeyecemento, incluyendo Aruba Product Enhancement Fund, responsabel pa cleanups bandi caminda y beachnan, y tambe e Security Foundation.

Andy a anuncia cu e tabata retirando for di trabao formal pero no for di diversion. E tabata un placer absoluto pa por a sirbi e asociacion, e ta bisa, pero for di awor pa dilanti e lo dirigi su atencion na algun proyectonan comunitario cu ta relata na nos grandinan.

Miembro di ATSA a ofrece Andy un membresia pa bida largo den e asociacion: “Bo mag bin lunch cu nos den cualkier meeting,” nan a bisa, “danki pa bo diligencia, nos tin suficiente pa mantene bo!”

ATSA su 15 member resorts ta comprometi na sigui haci Aruba un di e destinacionnan top popular den Caribe. Esakinan ta: Amsterdam Manor; Aruba Beach Club Resort; Caribbean Palm Village Resort; Casa Del Mar Beach Resort; Costa Linda Beach Resort; Divi Dutch Village Beach Resort; Divi Aruba Phoenix Beach Resort; Divi Village Golf and Beach Resort; Eagle Aruba Resort & Casino; La Cabana Beach Resort and Casino; La Quinta Beach Resort; Marriott Aruba Ocean Club; Marriot Aruba Surf Club; Paradise Beach Villas; and Playa Linda Beach Resort.

