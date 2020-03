Andrew Hoo, danki pa e trabounan cu ba haci den KPA, esei tabata e DANKI cu ba haya

Na 2018 Sr Andrew Hoo a keda poni pa Gobierno di Aruba pero principalmente pa e Minister di Husticia Sr ANDIN BIKKER, como Alto Comisario interino, te ora cu e LB a keda finalisa y a nombre oficialmente como e Alto Comisario di Polis. Sr Hoo a keda algun aña for di Polis y a bay labora na Marriott pa un bon posicion.

E no ta un persona desconoci e tabata hefe di Strand Politie y despues a tuma Noord over. Mientras cu e tabata hefe di e dos departamentonan menciona e tabata un di e poco haltonan activo riba caya, masha poco bo ta haya un hefe cu boton di ORO riba caya, atardi, anochi of marduga ta labora nan lo ta prefera di ta na cas. Ora a nombra Sr Hoo, pasobra no ta desconoci cu su tata a campaña pa e Minister actual di e partido cu a pone! Sr Andrew Hoo a topa cu hopi obstaculo durante su trabounan precion di Minister constante ta yame puntra pregunta y of mandatario ta intermedia mucho pa haya sa kico a pasa etc. Sr Hoo durante su funcion a haci hopi cambio mes den Cuerpo Policial di Aruba, el a haye confronta cu Polisnan cu mester a keda investiga pa cierto casonan y cu a te hasta bay corte.

Sr Hoo a logra cu Cuerpo Policial tabata tin mas ekipo pa traha cune y vehiculonan, y a sigui reforsa e ekiponan di tanto caya, recherche y hasta pa esnan paden. Segun nos bon fuentenan den e leiding y esnan sinta banda di Sr Hoo un di nan su man drechi Sr de Mey hopi cambio lo tabata tin pa conoce den Cuerpo Policial hasta polisnan cu nombracion pega y mas klas pa e polisnan sigui crece di rango pero esnan cu ta traha paden tabata tin varios reconocimento y pa polisnan di tanto caya y recherche.

Sr Hoo asina mes como Alto Comisario e temporada cu e tabata aden tabata labora su 8 oranan paden y si mester a bay Extra Mile di cual otronan cu tin posicion no ta haci mes e si tabata laga su famia su señora yiu atras pa subi caya hunto cu su coleganan den blauw y patruya y te hasta bay accion si tabata anochi, marduga y manece mainta riba caya. Sr Hoo tabatin su carakter, e ta un persona strit y ta intercambia ora tin mester. Manera e sinti su mes ataca y of hende ta papia malo di dje y pa ningun hende crea rabia riba dje e ta yamabo di biaha pa sinta na mesa.

Loke a bay robes cu e voice note di diadomingo unda Sr Hoo lo a pifia di cual nunca e no ta papia na celular solamente personal y net bay bisa un miembro di prensa di un website un informe cu tur miembro di prensa tabata sa caba di un reunion algun dia prome e Crisis team di Gobierno y aden tin un persona cu ta un prensa y ta conseha e Gobierno aki COSNAN ROBES, y Gobierno ta bay su tras, a y algun persona mas a vota contra prensa y Sr Hoo cu un otro persona a vota Pro pa prensa cubri sucedido riba caya no pa trip rond. Mientras cu tur miembro tabata sa di esaki via di un otro fuente y esnan cerca di otro Minister cu tabata den e reunion tog un miembro di prensa lo a aserca Sr Hoo via un APP y a puntre si ta berdad el a vota contra prensa, y Sr Hoo cu no ta gusta problema y hende papia malo di dje a contesta e persona aki den pura den un voice note y e miembro di prensa ey a partie rond. E mes un diadomingo ey e team di Crisis cu varios persona di Gobierno aden y un persona specifico cu a vota contra esnan di caya cu sa e trabou y cu Gobierno di Aruba pa page pata pata di placa ta mal conseha e gobierno aki. Ministernan a sapatia di e voice note y a pidi sr Hoo pa no presenta na Crisis Team mas, y a apuntra Sra Tjon Kock.

Sr Hoo como Alto Comisario di diadomingo anochi manece dialuna den dia a subi caya como ultimo biaha marduga durante e toque de queda controlando caya y yudando su coleganan, ultimo biaha den e uniform blauw y coriendo cu luznan blauw den su auto poniendo ORDO riba caya.

Net esun cu a nombre y a pone den e funcion, y respetosamente cu su TATA a campañe pe y e partido a SKOP e como un traicion, esei ta bo DANKI sr Hoo. Maske cu semper bo tabata den un liña strit y streng cu prensa, nos ta bisabo Danki pa e trabou cu ba haci y exito den bo funcion nobo, y spera cu otronan por wak bo como ehempel cu un dia bo bin bek, ora cu ESUN CU A PONEBO NO TEY MAS.

No por descarta si Sr Hoo lo tuma otro paso maske cu el a tuma e otro pakete pa bay den un otro departamento cu nan a apunte.

