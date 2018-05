Andin Bikker ta lamenta mal comprondemento tocante asistencia militar pa Cuerpo Policial

Tin un radar, cu ta e wallradar cu ta pertenece na Kustwacht cu ta existi pa Aruba, Corsou y Bonaire. Kustwacht tin visibilidad riba esaki. Cuerpo Policial tambe tabata tin na 2011 un propio radar y e mandatario ta habri si kier reactiva e mesun radar aki. Minister di Husticia Andin Bikker ta lamenta cu e mal comprondemento cu tin tocante su ponencia pa cu asistencia militar, pa un periodo cortico, na miembronan di Cuerpo Policial. Segun mr. Bikker, mirando cu ultimo biaha a haya Venezolanonan ilegal cu a drenta cu artefactonan militar, den e caso aki handgranaat riba cual Marina Real tin experiencia ariba esaki. Sr. Bikker ta splica.

Durante e tratamento di e presupuesto, e no a tende di esaki. Pero e ta habri pa e punto aki, pa loke ta trata e topico di radar. E ta haci un apelacion na Korps chef pa busca informacion di kico mester wordo haci y kico ta e gastonan envolvi pa por reactiva e radar di Polis cu aparentemente a stop di traha na 2011.

Actualmente tin un wallradar cu ta funciona bou cooperacion di Kustwacht. Si bay ariba nan website, den nan jaarverslag, riba pagina 5 e radar ta wordo menciona y e ta funcionando normalmente. Den relacion cu declaracion dialuna di Sr. Rocco Tjon, referente e opcion menciona den cuadro di cu personanan a yega pais Aruba cu artefactonan militar. Den e conferencia di siman pasa, a papia esaki di antemano cu Minister President ta pa haci un apelacion na Marina Real.

Asina tabata den e caso di e desaparicion di e muchanan na November 2017, cu MarinaReal a duna un ayudo cortico di 4, 8 of 24 ora. Den e caso aki por haci apelacion pa nan yuda pa mustra cu Marina Real t’ey pa duna asistencia riba diferente area. Tambe a gara mas di 300 kilo di cocaina, anto despues cu nan a brinda e ayudo nan ta bay bek. Pero ora cu a tuma nota cu tin artefacto militar a yega na nos costanan anto por imagina si e persona aki a tira e granada riba Cuerpo di Polis of den area di turismo.

Den e cuadro ey Minister di Husticia a menciona den hopi otro pasonan a wordo tuma, cu lo por haci un apelacion cortico, no structural, nan no ta bay tuma niun tarea over di niun hende, pero si en caso cu algo a pasa mester bin cu un operacion den conhunto cu Marina Real, KPA, Polis, Douane, etc cu nan a yega di traha den conhunto tempo di Triana. E no ta algo inusual.

Minister a conclui y a bisa cu a wordo mal comprendi anto ta lamenta cu esun cu a declara no a tuma contacto cun’e prome y cu a sali for di un punto di bista eroneo cu kier tuma pa Marina Real tuma tereno over di cualkier cuerpo. Esey no ta e hecho, sino cu ta un opcion cu semper a existi cu pa haci uzo di Marina Real en caso y pa un tempo cortico mirando e material hopi pisa cu a cuminsa yega na nos costa. Vooral cu e situacion na Venezuela unda cu ta pasando un situacion hopi fastioso anto e ora por pensa pa haci uzo di e forza pa busca cooperacion cu ta existi pa decadanan caba. E mandatario ta lamenta cu no a busca pa consulta cun’e pa un splicacion riba esaki prome, y atrobe esaki a wordo consulta di antemano cu Minister President caminda cu ta un opcion cu mester tuma den caso di menasanan di afo, segun minister di husticia, mr. Andin Bikker.

