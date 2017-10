Andin Bikker: “POR no lo bin cu ningun medida”

Ta hopi di lamenta cu AVP kier bin bisa cu ta MEP y POR lo trece medida siendo cu ta AVP ta esun cu a trece medida riba e pueblo. Pa es motibo aki Aruba awe ta asina hopi caro segun sr Andin Bikker .

Partido POR enfaticamente a informa informador niun rato so ta pensa di introduci medidanan. Solamente nan tabata kier e estado actual di e finansas publico pa goberna e pais aki. Pero, hecho ta, cu ta hopi ironico y falta di cuero di cara cu nan ta insinua esey.

Ta netamente AVP a bin cu BAZV, nan a hisa edad di pensioen. Hasta den programa Aruba Padilanti tin yen di medida scondi, dus basicamente ta un falta di seriedad y ironia cu un partido cu ta bandonando gobierno, ta wordo rechasa cu 4 asiento menos kier bin sinta casi contento den oposicion. Ta falta di seriedad di parti di AVP, cu e herencia cu nan ta laga atras, nan ta basicamente felis cu nan a laga un situacion casi ingobernabel y resando pa bin e futuro gobierno bin cu medida.

Unico manera pa paisnan sali di crisis economico, ta door di crecemento economico. Aworaki ta premira un crecemento negativo. Cu POR den gobernacion, no solamente ARuba lo no sostene so ariba turismo, pero reactiva economia, door di e cientos di bouwvergunning cu ta tranca, e verkavelingsplannan cu ta tranca y agilisa tur e proceso pa motiva e economia.

No ta algo cu ta inventa e wiel di nobo, pero ta algo cu a traha na Madre Patria y esey lo haci na Aruba tambe. Ta danki na Sr. Otmar Oduber cu turismo ta bayendo tremendo. Pero netamente, ta identifica cu e plafond casi a wordo yega. Lo purba na yega na mas revenue pa camber pa bishitante. Ta calcula un 70 miyon dollar adicional, cu por saca for di e mercado aki.

Sr. Bikker a sigui bisa cu nan a haya un rapport di Banco Central, unda cu nan ta ariba caminda pa introduci un forma nobo di pago. Door di cana den pueblo, a haya hopi reclamo di parti di e comunidad, cu por haci pago cu Paypal, pero no por ricibi placa via Playpal.

POR ta contento di a tuma nota di e resumen di Banco Central, nan ta trahando ariba dimensionnan cu ta agilisa e proceso di pago. Asina Sr. mr. Andin Bikker, di POR a finalisa bisando.