Andin Bikker (POR): Gobierno di AVP dunando mal ehempel

Ta bisto cu Gobierno di AVP no tin un vision pa atende cu e ola di criminalidad y no tin un plan integral pa combati y preveni criminalidad na Aruba. Hecho ta cu e criminalidad a yega hasta den e area turistico, pues pa colmo e ta forma un peliger pa nos pilar economico mayor. Mas aleuw e realidad amargo ta cu criminalidad tambe a yega te den bestuurskantoor, paso tin un minister di e Gobierno actual deteni bow sospecho di corupcion y labamento di placa na gran escala. Pues e propio Gobierno di AVP mes ta duna un mal ehempel.

POR ta tene entre otro cuenta cu maneho pa preveni y combati criminalidad cu na Hulanda a wordo implementa cu exito, esaki debi cu Aruba su leynan ta basa grandemente riba e leynan Hulandes. Hasta tin leynan cu Aruba meste mantene den concordancia cu leynan Hulandes, ja cu nos tin un solo Corte Comun y Corte Superior (“Hoge Raad”). Entre nan ta nos leynan pa combati criminalidad, esta e codigo di procedimiento penal (“Wetboek van strafvordering’’) y e codigo penal (“Wetboek van strafrecht”).

Ta importante pa realisa cu criminalidad no ta algo cu ta djies bin di un factor so, pero di varios factornan y partido POR ta focus riba loke ta traha efectivo pa frena e ola di criminalidad. Si tuma ehempel di Hulanda, na Rotterdam a traha a base di un plan caminda nan a duna atencion na e menornan di edad cu tin problemanan social y preveni cu nan lo por yega na cay den un mal caminda. Partido POR tambe tin e dimencion aki den su plan di Vision 20-21 unda cu ta traha riba prevencion prome cu e situacion escala.

Si bolbe tuma Roterdam como ehempel, unda cu tin 625 mil habitante ta biba, tin un di e wafnan mas grandi di mundo y fronteranan habri pa Union Europeo, tabata tin 60 atraco en total den aña 2016. Na Aruba, cu 110 mil habitante, ya na luna 8 di aňa ta kibrando record den e cantidad di atraco cu ta tumando luga riba e pida baranca aki.