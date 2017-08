Andin Bikker: Otro diploma di incapacidad pa Minister Dowers

E hecho cu e minister encarga cu Husticia, mr. Arthur Dowers, a bay over na acepta vest di seguridad (cu aparentemente hasta su propio nomber riba nan) for di un compania den sector priva, a cay den masha mal tera den nos comunidad y cerca varios miembro di e propio Cuerpo. For di un press release emiti un poco rato despues dor di e Alto Comisario di Polis pa trece clarificacion, a bin resulta cu Mando Policial mes no tabata na altura di e donacion aki y logicamente a rechasa esaki inmediatamente.

E tarea pa percura cu nos Cuerpo Policial ta bon ekipa y por eherce e trabow debidamente protegi ta un terea primordial di e minister encarga cu Husticia, no di sector priva. Pues dor di acepta donashon di vestnan di seguridad minister Dowers a admiti un biaha mas cu den 2 termino di gobernacion e no por a percura pa nos Cuerpo Policial tin suficiente ekipo pa por eherce e trabow debidamente protegi. E minister a duna su mes pues un diploma di incapacidad, un asina yama “brevet van onvermogen”. Si e minister lo a compronde su trabow e lo a percura pa nos Cuerpo Policial ta suficientemente bon ekipa cu entre otro vestnan anti bala y “tasers”. Sigur ora constata cu atraconan arma ta na orden di dia y ya caba a yega un record lamentabel pa loke ta trata 2017, esaki despues cu ja desde 2010 atraconan arma a bin ta aumentando barbaramente bow di e mal maneho di e minister y Gobierno actual.

En todo caso nos comunidad por conta cu partido POR den Gobernacion si lo percura pa nos Cuerpo Policial, y tur otro departamento di Gobierno, ta bon ekipa pa por traha debidamente protegi y asina brinda nos comunidad y nos bishitantenan e proteccion y servicionan necesario.