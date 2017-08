Andin Bikker: Minister Dowers no tabata tin ningun plan

E tema di combatimento di criminalidad tabata un di e topiconan trata durante di dos debate organisa pa Camara di Comercio. Durante e debate a tuma nota cu minister sr. Arthur Dowers a keda hopi corto y vago riba e tema di combati criminalidad.

Den e parti aki Andin Bikker di partido PORa bin fuerte dilanti cu e Plan di POR pa gobernacion “Vision 17-21” den su man, mustrando minister Dowers cu den 8 aña e minister no tabatin un plan y vision con pa proteha e Pueblo contra criminalidad.

Andin Bikker a mustra cu pais Aruba conoce mas criminalidad cu por ehempel gemeente Rotterdam cu tin como 625 mil habitante. Hecho ta cu den ultimo ocho aña Aruba a conoce un ausencia di un plan y no a conoce ningun mehoracion pa loke ta trata solucionnan efectivo pa trata combatimento di criminalidad.

Bikker a mustra cu durante di a consulta cu Pueblo pa e programa di gobernacion a resalta cu Pueblo ta pone na prome luga e tema di combatimento di criminalidad, debi cu Pueblo ta sinti su mes hopi insigur den nan cas y cu actualmente no tin un solucion pa esaki.

Conforme e programa di partido POR, Vision 17-21, entre otrolo bayekipa cuerpo policial cu tecnologia, lo bay proteha nos fronteranan, lo duna atencion na problemanan social y lo duna subsidio na esnan cu no por yega na un alarma.

Andin Bikker a mustra cu durante ocho aña den Parlamento, el a puntra varios biaha unda e plan di Sr. Dowers ta pa combati criminalidad. A tarda te cu un paar di siman pasa pa Minister di Husticia Dowers presenta un plan, den opinion di Bikker “5 pa 12”.E minister di husticia Sr. Arthur Dowers a haya dos oportunidad den gobernacion pa restaura siguridad riba pais Aruba. Partido AVP a bay campaña na 2009 bisando cu lo restaura siguridad, pero nan no a logra. Cuanto oportunidad mas Minister Dowers kier pa logra restaura siguridad? Bikker a remarca cu Partido POR si lo ekipa Cuerpo Policial cu miho tecnologia y ekipo cu awo nan falta, no manera minister Dowers cu un paar di dia pasa hasta por a mire ta tuma bullet proof vest como regalo.