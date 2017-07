Andin Bikker: “Mester reinforza principionan di bon gobernacion”

Den conferencia di prensa di Partido POR, Plataforma e Forza Nobo, parlamentario Andin Bikker a menciona cu den gobierno, POR lo reinforza e principionan di Bon Gobernacion, y a duna di conoce cu nan a manda un nota na Minister di infrastructura, tocante otorgacion di tereno, pero e minister a laga sa cu e no ta faltando na cumplimento di ley. Bikker a splica cu si e minister ta faltando ley si of no, esaki ta asunto di Ministerio Publico pa wak esaki, pero e ta kere si, cu e minister ta faltando e ley di bon gobernacion, cual un di su principionan ta trato igual. “No por ta asina cu nos ta haya documentacionnan caminda personanan hopi ayega na e gobierno aki, sin pasa procedurenan ni ningun tipo di conseho di departamentonan, ta yega haya opcionnan, otorgamento di tereno erfpacht na gran cantidad. Principionan di bon gobernacion ta demostra y exigi cu tur persona na Aruba, cu ta haci un peticion pa un tereno of un opcion riba un tereno, mester haya trato igual.

Y ora bo no haya trato igual, e articulo 340 di nos Codigo Civil ta bisa cu tur e contratonan aki ta nulo y e ora ey nos tin cu para un rato keto pensa si e gobierno aki ta respeta principionan di bon gobernacion”, Andin Bikker a splica. Ademas, parlamentario Andin Bikker a splica cu POR ta bay administra tambe e reinforzamento di nos leynan wak si e mesun principionan menciona ta aplicable pasobra Fundacion Pro Husticia ta haya reclamo di ciudadanonan, cu ta bisa cu nan mester biba cu nan yiunan cera paden, pasobra den bario diripiente ta bin bin fabrica di cement y cuminza traha bloki, anto cu nan mester paga sumanan cu nan no por afford door cu siete dia pa siman nan mester cende airco pa tin nan yiunan paden, pasobra nan ta haya problemanan respiratorio. “E e ora tampoco principionan di bon gobernacion ta aplicable, pasobra hopi hende cu ta bin na e fundacion ta bisa cu ,entre otro, na Bario di Noord tin fabricanan asina ta lanta, y ora nan bay cerca gobernantenan cu mester ta esnan responsable, incluyendo Minister di Husticia, pa reclama cu tin cosnan cu ta tumando luga sin hindervergunning, nan ta keda cu impresion cu nan lo ta tene man na cabes di algun di e personanan cu ta haci e actividadnan aki sin permiso”. Bikker a bisa cu asina por wak den full e linea di e gobernacion aki cu hopi biaha no ta reinforza nos leynan, pero cu basicamente nan ta mira ta ken ta hopi cerca di e gobernacion aki y e ora ey ta reforza e leynan, pasobra hopi di nos ciudadanonan a haya nan mes forza di bay Corte, pa busca proteccion di nan derechonan caminda cu gobierno ta e prome yama pa reinforza nos leynan”, mr. Bikker a reitera.

El a agrega cu cada siman gobierno ta bin cu mas ley cu e kier regula mas tipo di mercado. Pero si e ley ey no ta wordo reforza of no ta wordo haci na un manera cu nan por wak ken ta e persona cu ta wordo afecta of nos, e ora ey no ta respetando e principionan di bon gobernacion, anto na final di dia ta existi henter un ordenanza pa loke ta leynan administrativo cu ta basa netamente den e principio di bon gobernacion. “Eynan, ora bo ta yega Corte, Corte ta bay wak como criteria si Gobierno lo por a yega na e decision cu el a tuma den un caso di otorgacion di un tereno, den un caso di erfpacht, si e ta reinforza e ley riba un persona, un instancia, of un compania cu tin of no gender vergunning, y esey ta e principionan cu ta un berguenza cu un minister, den e caso aki sr. Benny Sevinger, gewoon bisa cu loke el a haci no ta contra ley. E mester a wordo puntra na prome lugar si loke el a haci ta en concordancia cu e principionan di bon gobernacion cu ta loke mester wordo respeta, y den esaki e minister di infrastructura ta fayando grandemente, mescos prome Minister Eman, Minister di Husticia y tur e demas ministernan, pasobra nan no te reinforza nos leynan, of ta hacie hopi subhetivo. E gobernacion aki mester a saca su conclusion for di hopi tempo, pero en todo caso, dia 22 di September pueblo lo haci esaki pe”, finalmente, parlamentario Andin Bikker a bisa.