Andin Bikker: Hopi ciudadano afecta dor di mal maneho di Minister Dowers

Durante firmamento pa sostene listanan presenta pa partidonan politico a bolbe resulta cu rijbewijsnan emiti desde 2015-2016 bow responsabilidad di e minister di Husticia, mr. Arthur Dowers, aparentemente no a wordo traha conforme rekisitonan prescribi. Lo tin minimo como 1500 rijbewijs cu pa es motibo aki no ta wordo considera valido: e datonan capta riba cierto di e rijbewijsnan aki no lo ta cuadra cu e informacion oficial na Censo.

Pues atrobe un grupo grandi di ciudadano ta wordo afecta dor di e mal maneho di e minister di Husticia actual. Mester recorda cu no mucho tempo pasa varios cuidadano di Aruba a hayanan den gasto adicional durante na biahe pa via di e mal maneho di e mesun minister, ya cu e “rijbewijs blanco” cu a wordo emiti temporalmente bou su responsabilidad, no tabata wordo reconoci den exterior pa huur of core auto.

Bikker a recorda den e cuadro aki cu na Hulanda como dos mandatario mester a tuma nan retiro den un caso similar, conoci como e “Paspoortaffaire”. Aki na Aruba so ministernan di AVP ta haci errornan grave y e fraccion berde ta keda sostene nan comosifuera nada no a pasa. Esey ta un di e debilidadnan bisto di e ultimo 16 aňa ora cu cada bes tabata tin gobiernonan di un solo partido y signatura, ya cu democracia Parlamentario no ta funciona como debe ser ora tin un mayoria di un solo partido cu ta sostene ministernan ciegamente.