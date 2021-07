Analisis: No mas Richard Dijkhoff …Futbol mester un direccion nobo

Richard Dijkhoff ta manera Jack Warner ex-dirigente di CFU hunga bunita den Caribe mientras cu den su cas ta un desaster.

Aruba ta increibel con Richard Dijkhoff ta mal gasta placa cu mester ta pa mehoracion di futbol y ta uza esaki den un mercadeo pa su promocion personal. Ken cu cu ta sigui futbol di cerca aki na Aruba sa cu futbol no a bay niun stap dilanti solamente show cu Richard Dijkhoff ta haci pa laga hende kere cu cos ta bon.

Aruba no tin ni un veld adecuado. Teamnan tin cu bati na porta di Gobierno cu sponser pa yudanan. Richard Dijkhoff ta un presidente cu ta gaña bo den bo cara anto ora bo enfrente, e no ta corda cu el a priminti of e no ta corda cu el a papia esey. Ainda tur hende por corda con como presidente el a sali defende secretario general di AVB dia el a wordo deteni pa interogacion. Richard Dijkhoff a manda un comunicado, a bay radio defende cu e ta inocente, cu ta e team ta haci cos di mala fe. Pero dia cu secretario a wordo sentencia, el a bay pidi directiva pa bula su cabes pasobra e lo strob’e di gana eleccion di presidencia di AVB.

Ocho aña como presidente mundo di futbol no a bay dilanti bou di dje. Cinco (5) tecnico di seleccion a bin y bay sin logra nada. Hasta partner den futbol cu semper a yuda futbol no kier deal cu ne pa motibo di su arogancia. Richard Dijkhoff a haci hopi cosnan scondi den AVB cu pronto lo sali na cla y lo ta un berguenza ora Fifa, Concacaf y CFU haya pruebanan den poder. Basta cu show, ta ora pa club- y futbolistanan cuminsa di berdad disfruta di loke ta e fondonan di futbol y no mas amigonan di Richard Dijkhoff y no e grupo tanto local y internacional cu ta wordo paga hopi placa pa purba intimida y soborna dirigentenan di club pa vota pa Richard Dijkhoff. Corda cu soborno ta castigabel pa ley. Futbol mester un cambio. Dia 21 di juli teamnan y hungadonan ta ora pa boso bos conta, contra boso dirigentenan. No mas Richard Dijkhoff …Futbol mester un direccion nobo .

