Aña nobo y nos dande, celebracion di fin di aña y bon deseo pa aña nobo

Bispo di Aña Nobo ta e inicio di un bunita tradicion cu ta sigui te 6 di januari cu ta Dia di Tres Rey. Despues di Pasco di Nacemento ta prepara pa Aña Nobo. Ta celebra Aña Nobo cu musica y hopi cuminda manera sopi bestia chikito y tambe stoba di bestia chikito. Hunto cu esaki no por falta un pida ‘boyo’, traha di maishi rabo, cual tabata un tradicion bieu.

Esakinan ta ofrece na e bishitantenan cu un bon deseo na tur esnan cu yega na e cas.

E Arubiano tabata gusta cuminda sala y tabata un tradicion grandi durante cambio di aña cu mester tin carnisa of suls y un sabroso cos di pasa boca pa bishita inespera p.e. E fiesta y ambiente ta sigui te den oranan di mainta. Un di e bebidanan c uta ofrece durante Pasco y Aña Nobo ta chuculat’i pinda, cu tabata sirbi cayente y no tin chuculati den dje.

Imagina bo cu ta 1883, cien y pico aña pasa, mas o menos 11:30 p.m., mey ora prome cu e mey anochi, den e hogar Arubiano na mas of menos e ora ey, e mama lo ta bariendo e cas, maske cu e tabata limpi caba. Tambe tabata sencia e cas pa core cu mal spirito di e aña bieu. Tabata habri tur bentana y porta pa mas of menos dos minuut prome cu mey anochi y cada miembro di famia ta bay para pafo dilanti porta di cas pa ricibi Aña Nobo.

Ora mainta habri e dia ta sigui mescos cu Pasco ya cu e hendenan tabata lanta tempran y prepara pa bay misa. Despues fiesta ta cuminsa y tabata cuminsa bishita otro. E diferencia grandi cu Pasco tabata cu tabata compaña e actividad cu bebida y bailamento.

E dushi di e temporada aki ta cu ta na Aruba so nos ta celebra esaki asina y nos tin nos Dande.

Mientras cu e hendenan tabata come y bebe, e musiconan ta pasa bishita bisiña c unan instrumentonan musical pa ofrece e ‘Dande’ tradicional. Esaki tabata y ta un bendicion caminda cu solamente un cancion pa e ocasion ey.

Nan ta pasa di cas pa cas p’asina ofrece nan miho deseo pa e Aña Nobo, cantando e ‘Dande’. Naturalmente nan tabata bon ricibi y e hendenan tabata tira placa (cen, placa gay, cepelin, depchi, diesplaca, un patin, etc.) y tambe boyo den e sombre.

E musiconan por a sinta come y bebe algo. E custumber aki nos ta yama ‘piki punta’ (di punta pa punta). E grupo tabata cuminsa toca despues di tiro di dia 31 di december y ta sigui cu esaki te cu dia 6 di januari, Dia di Tres Rey. Den e paranda ora algun musico ta sinti nan mes cansa e tempo aya tabata dal un comi di sopi di bestia chikito y ta sosega den veranda di e cas pa despues sigui cu e paranda di Dande. Esaki ta un dushi temporada, y tradicion unico y bunita den nos cultura Arubano. Departamento di Cultura Aruba ta desea henter e pueblo di Aruba un dushi y prospero Aña Nobo 2019.

