Aña 2020 ta bira aña di inovacion y enseñanza

Durante conferencia di prensa, Premier Evelyn Wever-Croes a reflecciona riba e forma positivo cu aña 2019 ta finalisando. Riba tereno financiero Gobierno ta treciendo stabilidad bek y e presupuesto suppletorio pa di dos aña consecutivo no tin deficit adicional. Tarifa di coriente ta baha cu 10% pa casnan di famia, 9% pa fundacion y scolnan y 7% pa comercio. Esaki ta un noticia hopi alentador ya cu ta laga mas placa den e cartera familiar, e ta baha inflacion y e ta baha e ‘cost of doing business’. Pensioen di biehes ta aumenta cu 42 florin pa pareha casa y 25 florin pa pensionadonan cu no ta casa y esaki ta di dos aña sigui cu Gabinete Wever-Croes ta aumenta pensioen di biehes. E aumento di minimumloon cu pa prome biaha ta surpasa 1800 florin pa luna, tambe a cay den bon tera, especialmente pa e hecho cu esaki tabata un decision unanimamente di gremio comercial y gremio sindical, un bunita forma di colaboracion. Asina nos ta cera aña 2019, e aña di famia y cuido di nos muchanan. Durante di e aña nos a enfoca riba e norma y balornan importante pa un famia fuerte, amor den famia, tolerancia, respet pa hende, bestia y naturalesa, comprencion, pasenshi, integridad, gratitud, disciplina y lealtad, voluntad pa yuda otro y sin interes, optimismo y cortesia, bon manera. 2020: Aña di Innovacion y Enseñansa Gobierno a decreta aña 2020 como aña di Innovacion y Enseñansa. Gobierno kier dal e pasonan concreto den inovacion y educacion pa modernisa, fortalece y capacita nos como pais pa e retonan actual y di future. E diferente ministerionan lo alinea pa establece un agenda y puntonan di prioridad. Nos ta pensa riba innovacion den tur sentido di palabra. Innovacion economico, innovacion social, innovacion den salud, innovacion den nos leynan, innovacion den sector primario y principalmente innovacion den enseñansa. Habri scolnan bek cu ta cera, sigui amplia curriculum di scolnan cu agricultura, musica, arte, digitalisacion y sigui innova den enseñansa. 2020 ta bira e aña di finansas publico saludable, y di recuperacion economico. E comienso di e decada nobo. Deseo pa Bon Pasco: “Nos ta den e ultimo dianan di aña, e temporada bunita di Pasco. Mi deseo pa henter nos pais ta pa nos pasa e dianan aki den harmonia y ambiente familiar, den paz cu otro. Bida ta cortico, y valioso. Gosa di cada momento plenamente cu famia. Pasobra ta den seno familiar nos ta haya nos forsa. Si nos fortifica nos fundeshi y nos nucleo familiar, nos por lanta nos yiunan hopi mas firme, y prepara nan pa enfrenta tur reto. Siña nan e balornan importante di bida, respet, gratitud, amor. Y practica nan tambe. E temporada aki ta dificil pa esnan cu a perde un ser keri. Mi ta spera cu bunita recuerdonan di bo ser keri, por pone un sonrisa riba bo cara e dianan aki, pa por permiti bo celebra cu esnan cu si tey ainda. Mi ta desea cada un di boso un bon Pasco”, palabranan di Premier Evelyn Wever-Croes

