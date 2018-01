Aña 2018 ta habri cu Interparlamentair Koningrijks Overleg (IPKO)

Parlamento di Aruba ta habri aña 2018 cu un reunion di Inter parlamentair Koningrijks Overleg. Sr. Ady Thijsen, Presidente di Parlamento ta elabora.

IPKO ta un reunion entre e parlamentonan di Aruba, Hulanda, Corsou y St. Maarten, cual ta tuma luga na un di e partnernan di Reino den luna di Januari y na Juni lo bay Hulanda. E biaha aki, Aruba ta anfitrion y cu esaki tin basta trabao pa haci, for di 9 te cu 11 di Januari. Tin un paar di topico cu semper nan lo trata, cu loke ta trata e samenwerking den Reino.

E biaha aki a pidi pa e biaha aki pa no trata e geschillenregeling, y esaki lo tuma luga na Juni. Parlamento di Aruba ta preparando, y esaki ta algo cu bon mirando e desaroyonan den Reino. Y tambe, mirando cu Aruba mester tin mas contacto cu Hulanda, den ultimo temponan vooral ariba e situacion financiero. Y riba nivel parlamentario, lo topa cu otro coleganan. Lo combersa cu e otro parlamentonan ariba kico ta e posibilidad pa hunto sali for di e problemanan.

Mas aleu Sr. Thijsen a splica cu Hulanda a pidi pa no trata e geschillenregeling, ya cu nan tin un gobierno nobo, nan tin un samenstelling nobo, mescos cu Aruba. Door cu tin miembronan nobo, Hulanda a pidi cooperacion, ya cu nan tambe ta haya e topico aki interesante, y ta duna e hendenan mas tempo pa conoce e materia, pa un miho debate na Juni. Lo bay stress hopi ariba e parti economico y wak con hunto ta yega na otro. Vooral na e small development di e islanan. Esaki ta interesante pa tur e islanan y tambe pa Hulanda. Esaki door cu e parti di BES eilanden ta toca Hulanda.

Den e reunion aki di IPKO, ora cu topa den e reunionnan aki ta hopi cos ta wordo papia tambe p’afo di e reunionnan, mirando cu ta sinti cu tin un crisis den Reino, anto esey ta un topico cu tur keir papia cu otro, door cu ta haya tur e delegacionnan hunto. Lo papia cu otro y pa tin comprension pa prepara pa Juni.

Reino Hulandes no por keda funciona na e manera cu e ta, cu e toolsnan cu tin. Nan mester yega na consensus cu otro y Sr. Thijsen ta kere cu por yega na un rol grandi den esaki. Esaki apesar cu Aruba tin problemanan financiero grandi, pero Aruba por sali di dje. Aruba ya caba a tuma cierto posesion caba, pa loke ta trata integridad, mester zorg pa nos estado di derecho funciona manera cu e mester ta, Parlamento mester funciona manera mester ta. Institutonan manera Raad van Advies, Algemene Rekenkamer mester haya nan sosten. Y esaki ta e caminda cu nan kier cana, hibando un situacion financiero sano.

Si Hulanda semper ta bisa cu esey ta e caminda cu nan kier pa Aruba cana, nan ta can’e. Esaki Sr. Thijsen por haci’e cu hopi enfasis, cu mester pone Aruba su posicion constitucional den Reino. Aruba despues di a bira un pais autonomo na 1986, den e delaster 8 aña, Aruba a manera tambalea. Kico ta Aruba su posicion? E no ta manera Corsou of St. maarten, ya cu Aruba tin Status Aparte for di 1986. Ta bon pa Aruba reestablece nos posicion y asina nos ta sigui cana den Reino manera cu mester ta, segun presidente di Parlamento, Sr. Ady Thijsen.