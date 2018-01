Aña 2018 lo ta un aña cu hopi reto pa sindicato STA

Durante 2018 ta bay tin hopi retonan pa sindicato STA, segun Sr. Diego de Cuba.

E siman aki ya caba STA lo ta bay ta bezig cu contrato colectivo di Arugas, y di APA. Lo bay tin un referendum na APA dia 19 di Januari, na cual STA no ta bay participa, mirando e cantidad di miembronan cu STA tin eyden. Si e otro sindicato en cuestion gana e referendum, STA lo retira y laga e otro sindicato traha. Ta keda na cada persona pa tuma e decision ken e kier pa represent’e. Nan lo no bringa niun sindicato, aunke den pasado nan a wordo bringa door di e otro sindicatonan. A pesar di tur esaki, STA a sa di sali padilanti.

STA tin ASTEC, Elmar, tin e referendum na Post Aruba NV, tambe Caribbean Palm Village y Paradise Beach Villas pa keda cla cu nan contrato colectivo. Tambe tin e situacion di waf, di e companianan grandi di construccion, tambe pa e aña aki, lo mester renoba e contrato colectivo. Tin hopi hende, cu pa añanan largo, a papia di “ketenaansprakelijkheid”, cu no a cumpli cun’e como debe ser, no tabata tin control. P’esey tin un free for all grandi den e parti di construccion. Tur hende ta corda tur e bululu cu tabata tin ora a trece ekipo di afo pa traha ariba Watty Vos Boulevard. Pero pa e aña aki, ta otro gai lo canta, ya cu cana a yena y lo mester pone e cosnan cana straight.

Añ 2017 tabata un aña basta dificil, pero a drenta 2018 cu positivismo y cu hopi reto nan dilanti. E gobierno nobo cu a sinta a cuminsa tuma decisionnan y a actua tambe. Por spera cu nan sigui asina ey tambe. Sr. de Cuba ta spera nan duna oido na sindicatonan manera debe ser tambe. E gobierno anterior no a duna suficiente oido na e sindicatonan. E oido cu nan a duna, a drenta un banda sali otro. Asina no ta trata sindicato. Sindicato ta esun ariba e campo di bataya cu su delegado y miembronan. Esey ta un muestra cu e sindicato hunto cu e delegado- y miembronan,sa kico ta come y bebe di tur e situacionnan. Si bo kier duna oido na e sindicatonan, bo ta haya bo mes cu problema.

Tin hende ta bisa cu gobierno a cambia, cu awo sindicatonan tabata drumi y berdad tabata tin cierto sindicatonan cu tabata drumi den scochi di gobierno, ya cu esey tabata demasiado obvio. STA ta keda cu su postura. Nan no ta worry ken ta sinta eynan, STA tabata desea pa tabata tin mas espacio, cu mas tempo pa e sindicato. Pero lamentablemente, a manda carta pa minsiternan cu te ainda no a haya contesta, cual ta di lamenta.

A pesar di esaki, STA a bringa fuerte, schouder cu schouder cu e delegadonan y nan a haci un trabao tremendo pa 95%. E trabao di sindicato no ta yega perfeccion, ya cu depende e situacion di e compania tambe, pa no pusha nan den bancarota. Tin ora situacionnan bo mester ta cauteloso, pero unda tin espacio, mester duna empleadonan loke nan merece.

Aña 2018 lo ta bay ta hopi importante pa loke ta e cantidad di hora cu e hendenan lo traha pa siman. STA ta boga pa 40 ora pa siman, 8 hora pa dia, 5 dia pa siman, cu 2 dia consecutivo liber. Por a ripara situacionnan caminda cu hendenan tabata traha masha hora mes di overtime, mester bisa cu no tin tempo social, tempo pa famia. Y nan a mira kico a pasa ariba e pais aki, cu nos situacion social cu a bay completamente for di man, segun Sr. de Cuba. Lo mester bay gara e toro na su cacho, mester duna mas espacio na e mayornan pa nan por hiba un bida social, mas agradabel, y mas honesto pa nan famianan, Pa tin tempo pa educanan. Hiba e mucha scol, tir’e den Traimerdia ta suficiente. Educacion ta cuminsa na cas y eynan ta caminda cu mester traha ariba dje. Aruba su situacion cu problemanan social ta grandi y a ripara cu e situacion no por drech’e den un of dos aña, pero mester cuminsa un caminda.