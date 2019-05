Aña 2018 Aruba tabata tin un di su miho añanan den turismo

E resultadonan di aña pa loke ta turismo tabata estupendo, siendo un di e miho añanan den historia di pais Aruba. Minister Dangui Oduber, ta amplia mas ariba esaki.

E cantidad di turistanan stay over a crece, a pesar di cu no tin e di dos mercado cu ta Venezuela, door di e situacion economico na Venezuela. Aruba tabata ricibi entre 150 pa 350 mil turista Venezolano cual a baha te na casi 50 mil aña pasa. Por considera cu e mercado aki a disparce por completo, pero a reemplaza e mercado aki, cu Aruba su prome mercado, cu ta e mercado Mericano, cu aña pasa a demostra un crecemento di casi 10%.

Banco Central a saca un relato di tourism receipt, cu ta e cantidad di placa cu turistanan ta laga atras den economia. Esaki a crece cu 8.3% cu ta un crecemento hopi grandi. En total e turismo a contribui cu casi 3.5 biyon na nos economia, cu ta un crecemento di 500 miyon florin extra. E aña aki e no ta bay ta diferente. E mercado di Venezuela e aña aki su cifranan ta mas abou, door di fronteranan cera.

Ta diversificando e mercadonan di turismo, ya cu for di momento cu bo ta depende riba un solo mercado, comp pais bo ta bira vulnerabel si e economia no ta stabiel. Aworaki e economia di Merca tambe ta creciendo, no tin indicacion di cu e mercado Mericano lo ta problema. Otro aña ta aña di eleccion, ora cu tin eleccion, e economia no ta asina fuerte. Mericano no ta biaha den temporada di eleccion.

Ta trahando ariba mercadonan Latinoamericano,paisnan manera Peru, Argentina, Chile, cu ta mercadonan emergente, cu tin hopi potencial. Ta negociando tambe un vuelo directo for di Sao Paolo, Brazil, cu no a keda concretisa ainda.

Den e mercado Mericano mes kier diversifica den e West Coast, manera Denver, unda cu tin turistanan afluente. E maneho di gobierno ta dirigi ariba e turista afluente.

Antes tabata asina cu ATA ta focus ariba turistanan cu entrada anual di 150 mil dollar. Europa tambe ta keda un mercado cu potencial, e ta un reto mas grandi pa tin un presencia den Europa, pero ta focus ariba mercadonan di Inglatera, Italia y Alemania. Ta wak si por yega na un acuerdo pa haya airlift, ya cu tur e proceso pa yega na un airlift.

Ta spera di logra e obhetivo final di diversifica nos mercado turistico, pa no ta depende solamente Mericano, aunke cu e ta un mercado hopi fuerte. Tur e proyeccionnan haci ta indica cu e mercado lo keda asina. E challenge ta pa mantene e nivel di 2018, cu tabata un aña record, qua turismo crucero. E minister di turismo ta hopi satisfecho cu e maneho cu nan ta hibando dirigi ariba turismo di caldiad. Y ta p’esey ta invertiendo den e producto Aruba, den infrastuctura na Malmok, cu ta e boardwalk, cu ta brinda e oportunidad pa tanto local como turista por haci uzo di dje.

Pronto fase 2 lo tuma luga den e di 3 kwartaal di e aña aki. Lo tin e proyecto di Baby Beach, cu lo bira un promenada masha bunita cu tambe lo bira un upgrading, ta inverti den producto di calidad. A bin cu Island Fest na San Nicolas pa trece trafico na San Nicolas, pa inverti tambe den San Nicolas y negoshinan di San Nicolas.

