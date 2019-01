Ampliacion como solucion na falta di cupo na scolnan di SKOA

Ultimo añanan, scolnan di SKOA a crece barbaramente. A crea dependancenan pa asina acomoda mas tanto alumno posibel. No lo dura mucho cu lo mester cuminsa pensa den amplia e scolnan of traha nobo. Sra. Anoushka Baley, directora di SKOA cu e relato.

AMPLIACION Pa loke ta espacio, trailer no ta un opcion, ya cu ora cu pone un trailer ariba tereno di scol, hopi biaha un scol a wordo traha pa e cantidad di espacio cu tin y e cantidad di alumno cu e por acapara. Ora cu pone un trailer, e ta duna semper, ademas di un bista mahos, e ta duna un bista di ta insigur. E ta tuma hopi espacio. Si e posibilidad ey mester yega, cual ta spera cu no, e ora esey lo bira e opcion. Actualmente e no ta e opcion. Ta spera di por yena tur e scolnan cu tur e muchanan cu por aplica aworaki.

CANTIDAD DI ALUMNO DEN KLAS Un cantidad di 28 alumno den klas, na un edad asina hoben, no ta facil pa un docente. Sra. Baley a bisa cu awendia e ta poco. Den pasado e tabata mas hopi. Pero si SKOA lo bay purba y den e caso ya menciona, 28 mucha ta e maximo. Ta purba di no yega 28, e meta ta pa rond di 25. Pero si no por otro, di parti di SKOA nan ta exigi pa tur mucha tin e mesun posibilidad pa ta na un scol. Esey ta nan focus. Aña pasa esey a logra toch, aunke cu tabata tin bastante mucha cu no a haya luga na final. Pero nan ta bay haci nan best mas pronto posibel pa yena tur e luganan.

KLASSENASSISTENT Esaki ta un tema cu a trece dilanti cerca minister pa wak con ta haci, cu muchanan cu ta caba EPI, pa habri un trayecto na IPA caminda nan por duna e muchanan cu a gradua na EPI, e oportunidad di un klassensassistent, pa asina asisti e docente den klas. E ta algo cu ta ariba mesa, pero manera tur hende sa, e no ta un cos cu ta bay wordo realisa mañan. Pero e ta ariba mesa, el a wordo treci na atencion di e minister y e ta buscando solucion pa cu esaki.

TRAHA MAS SCOL Esaki ta den ‘tapara’, e minister a bisa cu na januari e edificio lo ta termina. Pero esaki no a pasa, no ta asina cu e localidad cu ta wordo cera completamente. Tin Frère Bonifacius cu ta den e edificio di VAD. E gruponan ta birando mas grandi y mester di atencion. No ta na Playa so e gruponan ta birando mas grandi. Na diferente parti na Aruba, ta creciendo, cu diferente alumnonan no solamente den kleuterschool. Pero tambe den basico y tambe den e scolnan di MAVO. Actualmente tin un dependance di Maria College na edificio di VAD, cu tambe ta creciendo. St. Aloyisius tambe ta na e edificio di VAD. Pronto e trabaonan di reparacion di e scolnan mester cuminsa. Si tur cos bay bon, ta spera cu al menos na augustus St. Aloyisius por bay bek na su edificio full renoba. Si Maria College Dependance sigui crece manera e ta sosodiendo actual, e ora e espacio aki lo bira liber. Tur cos ta mustra cu den futuro lo mester construi un otro edificio pa Maria College cu ta creciendo rapidamente. Actualmente Maria College MAVO Dependance tin 6 klas na edificio di VAD, cu ta bon pa casi 150 alumno di Maria College MAVO Dependance cual ta hopi. Te asina leu, Sra. Anoushka Baley, directora di SKOA.

