Amor di un tata pa su yiunan ta mas grandi cu e amor pa su pais

Despues di tanto lucha, Sr. Raul Solognier a gana e custodia di su yiunan. Un conseho di Sr. Solognier na tur e tatanan cu ta sacrifica pa nan yiunan. No tata cu ta djis yama nan mes tata pero no ta duna nan yiunan atencion. E no ta worry cu su yiunan. E tatanan ey ta duna e otro tatanan un mal nomber. E ta conseha tur tata cu ta luchando pa su yiunan, pa nunca entrega. Nunca stop di bringa. Ora cu bo ta mayor, semper lo bo keda preocupa pa bo yiunan. Ni maske con grandi nan ta.

Pa loke ta e derecho ariba su yiunan, el a keda bringa te na ultimo y awo e ta cosecha e fruto di su lucha. Su yiunan a haya permiso di corte pa bay residencia na Merca cu su persona, pero e mama tin tur derecho di wak su yiunan, whatsapp call, e mag di contactnan na tur momento.

Su lucha a bay asina leu te cu United Nations, el a pidi tur e documentonan necesario pa asina e por a lanta un caso contra di su mesun pais. Pero nunca e tabata kier a bay asina leu. Si el a bisa, cu su yiunan y nan derecho, ta mas importante pa su isla na e momento aki. No por permiti con un isla ta tolera cosnan cu ta bay den contra di e derecho di su yiunan. Sr. Solognier su deseo ta pa parlamento lanta for di soño y cambia e mentalidad. Paso e mentalidad di “ay no, ora cu baca hoga, e ora ta haci algo”. Cosnan chikito pa e leynan, mester wordo diseña den detaye.

Na Merca tin un ley cu yama “Child Endagerment” caminda cu si polis hayabo, bo ta bay cera. Cosnan asina of si ta wak un mucha sin safety belt, e persona tambe ta bay cera. Niun pais na mundo ta perfecto, pero cierto leynan cu tin di haber cu mucha na Merca, ta hopi mas specifico y detaya. Mientras cu leynan na Aruba, tin hopi area gris den nan. Esey tin di haber door cu ta cay bou di Reino Hulandes. Pero e leynan mester wordo cambia y hopi biaha Sr. Solognier a acerca politiconan, pidi yudansa y atencion pa su caso. Pero na Aruba, e tema di derecho di Aruba, e no ta un tema popular. E no ta un tema cu por haci politica cun’e y no tin nada di haber cu politica.

Den e sentido ey, mester bin un ‘overhaul’ completo. Si el a gradici minister Glenbert Croes, cu a dun’e atencion. Y por ultimo, e ta spera cu cosnan por drecha pronto na Aruba, pa locual ta derecho di mucha.

Esaki ta un ehempel di cu tur lucha, tur sacrificio tin su recompensa, y awe Sr. Solognier ta cosecha e fruta di su lucha, caminda cu hues a dicta na su fabor y cu su yiunan por bay biba cun’e na Merca.

Di parti Masnoticia, ta desea Sr. Raul Solognier hopi exito den e fase aki, caminda cu despues di a lucha pa cuater aña largo, contra biento y marea, por fin e tin su yiunan banda di dje.

