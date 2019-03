Amigo DIDI cu aparato pa supla pa midi nivel di alcohol durante ultimo weekend di carnaval

FADA hunto cu Fundacion Zinnia ta trahando hopi duro pa proyecto di amigo DIDI. Nan ta bin cu prome biaha na Aruba pero conoci caba na Hulanda, cual ta un ‘single use breath analyser’. Sra. Michelle Croes, di Fundacion Zinnia ta splica mas ariba esaki.

Esaki por hib’e tur caminda cubo den auto. E ta un aparato pa supla aden pa 10 seconde y e ta dunabo precisamente bo nivel di alcohol. E ta bin cu su instruccion y e ta bisa tambe cu unabes cu a pasa 0.005% cu ta nivel, esey kiermen cu pa ley no por core auto mas. E idea tras di e proyecto aki ta pa haci e chauffeurnan consciente, cu nan mes t bisa cu nan no por core auto den e condicion aki. Y esaki ta e idea, cu nan ta bira consciente y ta busca otro hende pa core auto pa nan.

Fundacion Zinnia tabata van plan di bin cun’e mas trempan, el a wordo bestel for di Canada y personalisa pa amigo DIDI y ta aproba pa FDI. E ‘breath analyser aki no por wordo uza den corte y ora cu polis ponebo supla, haci esaki. Dus, esey ta bay prome cu esun di amigo DIDI.

Diahuebs anochi, e bus di Fundacion ZInnia tabata tin mas o menos 125 chauffeur cu tabata burachi y tabata wordo transporta pa e bus di #amigoDIDI, kitandonan for di caminda. Es decir comunidad poco poco ta birando consciente di iniciativa di e campaña di Fundacion Zinnia ta hiba. Prome nan a bin cu bus y aworaki tambe nan a bin cu nan mesun aparato di supla. Esaki, segun Sra. Michelle Croes, tin un costo di Fls. 2,50 so, y ta pas den un tas. E aparato ta bay ta disponibel via FADA, via Fundacion Zinnia. Por hay’e y e ta hopi facil pa uza, e instruccionnan ta hopi duidelijk pa uza. E cooperacion entre FADA y KPA ta hopi bon. Pero KPA ta na altura, cu Fundacion Zinnia no ta parti durante di carnaval, ya cu no kier pa e bira un wega. E ta algo serio, e ta algo cu e comunidad di Aruba, cu no por acepta cu nan no por core auto, siendo bou di influencia di alcohol y cu mester laga otro hende core auto. E iniciativa ta pa haci e chauffeurnan mas consciente.

E iniciativa aki ta pa haci e comunidad un tiki mas consciente, cu enbes di subi auto, y si ora di supla, pa busca un cuminda of algo di bebe, pa baha e grado di alcohol cu tin den nos curpa pa despues subi auto. Mentalidad di Aruba ta cu ta core subi auto manera cu e actividad a caba di pasa. Esaki ta e meta di Fundaicon Zinnia, y diamars ultimo aki nan a sinta cu KPA, cu ta bisa cu e proyecto ta yudando hende, haciendo nan mas consciente. Si wak e cifranan di e aña pa cu Carnaval, nan ta bisa cu hopi hende den auto burachi, pero esun na stuur ta hopi bon. E campaña aki no ta di awe pa mañan lo haci e hende consciente, pero si poco poco e lo logra.

Ta purbando caba di implementa e mentalidad den muchanan chikito caba, pa nan ta consciente di e problematica di alcohol aki. Sra. Croes a sigui bisa cu despues di 3 aña cu nan ta bezig cu amigo DIDI, tur nan proyectonan piloto a yuda. Dus nan ta spera cu esaki tambe por haci cu e mentalidad eyfonan por cambia. Un biaha mas, no ta cuestion pa no bebe, pero pa ta consciente. Bo no ta haci daño no na bo so, pero mas famia ta wordo causa un dolor pa un decision mal tuma. E programa piloto aki ta cana su mes den un aña.

Por ultimo, Sra. Croes di Fundacion Zinnia a splica cu e aparatonan aki lo ta na benta prome cu parada, hopi mas prome ya cu kier haya e hendenan sober pa splicanan kico e ta. E ta algo cu e fundacion a bin cun’e awo y hopi hende no conoce. Asina e ta, hopi hende no gust’e. Mirando cu e parada lo sali trempan, lo tin hende trempan ariba pia ta bendiendo esaki. Manera semper : corda cu tin un hende na cas cu ta stimabo #amigoDIDI. E no ta hacibo menos, pero corda cu tin hende na cas cu ta warda ariba bo.

