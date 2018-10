Amigo di minister “Octupus” ta haya un “golden handshake”

E siman aki pueblo por a tuma nota cu gobierno a dicidi di retira e director di Arubabus, sr. Theo Croes y na su luga a nombra un “management team”, cu lo encarga su mes cu guia di e “noodlijdend” bedrijf. Mientras e director suplente tambe lo sigui na cabes di e compania estatal aki. E colmo ta cu nos tin comprendi cu a duna Sr. director saliente un “golden-handshake”!

Naturalmente e decision aki, segun e minister, a wordo tuma den Conseho di Minister di POREDMEP, pues full e gabinete a bay di acuerdo pa pone un peso financiero adicional riba e compania, dor di nombra un “management-team” y na mes momento paga e director pa e bay. Di e manera aki na un modo nechi a recompensa e amigo personal di minister “octopus” pa e masacre cu esaki a comete contra e compania. Ora papia di un “golden handshake” esaki no ta un 10 of 20 mil florin, sino un suma cu por surpasa mey miyon florin. Pakico e “recompensa” aki, despues cu e director a bay laga e compania aki “noodlijdend”? A caso nos por papia aki di “hush money” pa tapa cierto cosnan cu por a pasa?

Ya caba desde su nombramento, dor di e mesun minister aki di AVPOR, tabata tin cosnan cu no a bay manera mester ta. Lantamento di Aruparking y Arutram pa meneer bira director di e companianan aki tambe, ta keda cu yen di pregunta. Aruparking cu mester a bira fuente di entrada pa Arubus, a bira un fracaso completo y a hiba mitar di e comerciantenan den Oranjestad den bancarata. Di otro banda Arutram cu mester a trece turistanan den centro di ciudad no a duna resultado cu a predica.

Loke nos ta wak akinan, ta parce cu ta na Aruba so e cosnan aki ta sosode. Y keto bay ningun hende no ta cuestiona e tipo di cosnan aki. Gobierno di POREDMEP ta bay di acuerdo cu esaki. Mientras cu nos parlamento parce di ta na soño. Esaki nos ta bisa, “bai tin suerte”. Un “handpicked” director amiguisimo di minister “scorpio-tentaculo”, awo ta haya un “golden handshake”. Dicon e otro directornan cu a wordo reemplaza pa un “managment team” no a ricibi un bon pulchi di placa pa bai? Y pa colmo esaki den un “noodlijdend bedrijf”! Pero ay, no worry ta pueblo ta paga toch!! Ainda tin fanaticonan cu ta bisa cu no ta Otmar ta manda den e gobierno POREDMEP? Y ta wordo camufla dor di minister Romero cu a yega na un “acuerdo amical”, pa terminacion di su contract. Mi sa cu cierto fanaticonan ta pidi pa duna gobierno tempo. Nos di UPP kier a duna gobierno tempo, pero nan actuacion ta haci cu no por keda keto. Pasobra despues di a sali for un gobernacion malisimo di AVPOR, e gobierno di POREDMEP parce di no ta duna nos pueblo un chens y ta sigui cu nepotismo den optima forma.

Esaki sigur ora cu otro fuentenan ta revela cu ta pa motibo di malfuncionamento a tuma e desicion aki. Wel den mi opinion cu si un hende no ta funciona mester cuminza cu un procedura pa reemplace. Y pidi su retiro. Pero ta bisto cu aki no ta solamente un “golden handshake” pero ta parce un pulchi placa a wordo paga pa un asina yama “hush-money”!! Pueblo a lubida caba ariba e asina yama “hacking” cu a tuma luga cu e placa di e busnan tempo cu Otmar tabata minister encarga cu Arubus???? Lo por tin cosnan di sconde riba e proyecto fracasa di busnan electrico? Aki ta e conta e code den e mundo mafioso, esta e code OMERTA di “You don’t tell on me, I don’t tell on you!”? ARUBA, QUO VADIS!!

Booshi Wever

Lider UPP

Brazil 163

Aruba, 3 oktober 2018

