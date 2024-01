Manera tur aña Famia Planea Aruba ta bin cu su campaña di conscientisacion, specialmente p’e temporada di Carnaval. E aña aki no ta uno diferente.



Segun Ghislaine Koeiman, IEC Officer di e organisacion, nan a lansa “Ami ta Dicidi 2024”. Ta lansa e campaña aki durante e temporada di Carnaval, aunke cu en berdad ta un campaña cu ta core henter aña, caminda cu ta conscientisa y informa, vooral e hoben, pasobra sa cu durante temporada di Carnaval nan ta mas eyfo, un tiki mas nan so, manera na varios actividad.

Esaki ta pa nan haya e informacion corecto, pa nan ta ekipa cu e hermentnan pa ora nan ta nan so, n’e momento di tuma un decision, pa tuma esaki corecto.

P’e hobennan cu kier sa mas, nan por acerca Famia Planea via nan red social, sea Instagram, Facebook, TikTok. Nan por yama tambe, manda e-mail, por subi nan website cu tin diferente informacion, diferente video educativo tambe. Mas cu claro, Famia Planea ta na varios scol secundario p’asina brinda workshop riba Ami ta Dicidi.

E campaña aki ta compaña cu workshop informativo y tambe den un manera hopi interactivo p’e hobennan.

KEN TUR A PARTICIPA DEN VIDEOCLIP

Den e video clip cu Famia Planea a lansa e aña tin entre otro Jetzenia Martines. Tin di bisa cu a cuminsa planea e video clip fo’i prome cu e aña a cuminsa.

Na momento cu a nota cu Jetzenia ta participa den Roadmarch y Tumba, tabata un momento hopi great, mirando cu el a gana tambe. E ta forma parti di e team di Famia Planea.

Ta Jetzenia hunto cu Tiptoe, kende ta un hoben cu ta cosechando hopi exito bao di e hobennan. A ripara e reaccionnan tambe n’e scolnan cu a bishita caba. Hunto cu nan den produccion tin Rygel Isabella, cual ta un hoben hopi dinamico, cosechando hopi exito cu su composicion y areglonan.

Tambe tin e team di POV Productions, cual ta Randall Luidens y Eloy Petronia.

TIKTOK

Den 2023, TikTok a cuminsa domina e hobennan. E tin su influencia bon y malo. Por ehempel den 2023 por a mira unda cu afo a cuminsa cu un video con mucha por start un auto cu USB.

Segun Koeiman den nan parti di charla, ta toca social media. Ora cu bay scucha e jingle, lo scucha na cuminsamento tambe cu ta bisa Educa bo mes, despues tuma e decision.

No ta pasobra a wak e riba social media, esey ta nifica cu ta berdad of ta bon. P’esey e parti di educa sa unda pa bay pa haya e informacion corecto y p’esey Famia Planea t’ey tambe, p’asina brinda e informacion corecto.

Sa cu riba TikTok tin diferente challenge, tin diferente informacion. Por ehempel uzando esun di USB, e hobennan no a termina na un manera bon. P’esey “educa bo mes, busca e informacion corecto y please no cay bao di e peer pressure,” cual Famia Planea tambe a papia di dje, pasobra sa cu esey ta influenciando e hobennan masha hopi tambe.

“Ami ta dicidi”

Hopi biaha no ta para keto riba e consecuencia cu un decision tin pa futuro. P’esey “Educa bo mes, ta consciente, pasobra corda riba bo futuro,” ta loke Koeiman a bisa por ultimo.