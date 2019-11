Ami Mendez y “The Strangers” ta Uni Forsa pa Yuda Aruba Symphony Festival

E Festival na Juli tabata un exito artistico, pero no financiero, y e ta core riesgo di no por sigui. Diasabra 16 di November lo tin un concierto abordo di Freewinds pa recauda fondo pa yuda Aruba Symphony Festival sobrevivi. E grupo The Strangers cu e aña aki ta celebra nan di 55 aniversario, ta reconoce e importancia di mantene Aruba Symphony Festival na bida y a ofrece nan talentonan gratuitamente na e evento aki. “The Strangers” ta consisti di Johnny Milan (bass guitar/coro), Frank Arendsz (drums), Alice Noguera (Cantante) Frank Bisslik (Cantante), Donny Daal (lead guitar), y Victor Camacho (piano/keyboard). Cu nan repertorio di nan musica di tur epoca, specialmente di e decadanan ‘60, ‘70, ’80, nan lo deleita e gustonan musical mas exigente. Ami Mendez, e bunita y popularisimo “Consul Cantante” di Filipinas tambe ta sinti cu nos mester haci tur lo posible pa nos no perde Aruba Symphony Festival y e tambe ta regala su popularidad y su talentonan di entretenedor y cantante e nochi ey. “Ami Mendez and the Last Minute Band” lo habri e programa hunto cu e orkesta di Freewinds y e Arubiano Reno Steba tocando baho y e conocido Cubano Lazaro Barizonte riba saxofon. Entrada pa e concierto ta costa $20 y tiketenan ta obtenible na DeWit/Van Dorp, na Plaza bookstore, Cas di Cultura y naturalmente na entrada abordo di Freewinds. Portanan di waf lo habri 7:30 pm y e concierto lo start 8’or pm en punto. Aruba Symphony Festival ta hopi gradici na Freewinds cu a ofrece su teatro pa e evento aki, na tur e musiconan cu ta toca pornada of casi pornada y ta reconoce Johnny Croes pa su trabou dificil di organiza y coordina e concierto. Awor ta keda na nos pa cumpra un tikete pa e concierto di Diasabra 16 di November abordo di Freewinds. Aruba Symphony Festival mester di ayudo di nos tur.

