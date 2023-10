Willemstad: Ofisina di Turismo di Kòrsou (CTB) den kolaborashon ku su partnernan Curaçao Airport Partners (CAP), Curaçao Airport Holding (CAH) i Curaçao Hospitality & Tourism Association (CHATA) ta kontentu di por anunsiá ku American Airlines a tuma e desishon pa sigui ofresé buelonan adishonal for di Charlotte durante e lunanan tradishonalmente slo di aprel i mei durante otro aña, 2024. E servisio aéreo adishonal ta bini komo resultado di e demanda kresiente for di Estádos Unídos kual ta habri mas oportunidat eksitante pa turismo i ta estrechá e laso entre e dos destinashonnan den 2024.

Mas trempan den aña, ya kaba American Airlines a revelá su plannan pa oumentá e frekuensia di biahe for di Charlotte di un biaha pa siman, na buelonan diario e temporada di wenter benidero entrante luna di desèmber 2023 te ku fin di mart 2024. Durante un reunion e siman aki ku American Airlines, nan a kompartí e notisia prometedor ku e reservashonnan di ticket pa e temporada di wenter benidero ta mustra hopi positivo. Komo konsekuensia di e tendensia aki, American Airlines a tuma e desishon pa sigui ofresé buelonan adishonal durante e lunanan slo di aprel i mei na 2024. Normalmente e servisio aéreo ta bai bèk na un biaha pa siman durante e lunanan menshoná. Pero dor di e tremendo demanda for di Estádos Unídos, American Airlines lo ofresé 4 buelo pa siman riba djaluna, djárason, djabièrnè i djasabra durante luna di aprel i mei otro aña. E buelonan adishonal ya kaba ta den e sistema di reservá ticket di e aerolínea. E ekspanshon den servisio aéreo ta ofresé biaheronan fleksibilidat na momentu di plania nan biahe pa i for di Kòrsou.

Minister di Desaroyo Ekonómiko, sr. Ruisandro Cijntje, a ekspresá su satisfakshon ku e oumento indikando, “Nos ta kontentu ku e ekspanshon den servisio aéreo for di Charlotte ku American Airlines. E anunsio aki ta resultado direkto di e esfuersonan kontinuo di Ofisina di Turismo di Kòrsou huntu ku stakeholders lokal den promoshon di nos dushi Kòrsou na Estádos Unídos. Nos ta ansioso pa risibí mas turista merikano ku ta bin pa eksplorá nos herensia kultural, playanan bunita i nos hospitalidat sin igual.” CTB ta antisipá un kresementu fuerte kontinuo for di e merkado di Estádos Unídos na 2024 i ta premirá di por yama bon bini na 165.000 turista merikano otro aña.