American Airlines ta lansa servicio nobo entre Aruba y New York

Aruba Airport Authority N.V. (AAA) tabata contento pa yama bonbini na American su servicio nobo riba Diasabra entre Aeropuerto Internacional Reina Beatrix (AUA) y La Guardia Airport (LGA) na Queens, New York. Presente di parti di American na e ceremonia di corta cinta tabata Sr. Nelson Cortes (station manager), y tambe representantenan di e autoridadnan di gobierno y aeropuerto, incluyendo Minister di Turismo Sr. Dangui Oduber, CEO di AAA Sr. James Fazio CEO di Aruba Tourism Authority (ATA) Sra. Ronella Tjin Asjoe-Croes y presidente y CEO di AHATA Sra. Tisa LaSorte. “Nos “footprint” den Caribe ta algo cu nos aerolinea ta orguyoso di dje, mirando cu nos ta e aerolinea lider den region cu servicio pa 38 destinacion y faltando mas pa agrega na e lista,” asina Alfredo Gonzalez, American su Managing Director pa Caribe a comenta. “December ultimo nos a sigui expande nos footprint na Aruba, cu servicio nobo for di Dallas/Fort Worth y Chicago, y cu e buelo nobo aki nos ta brinda Aruba na un di e mercadonan di mas importante den Merca, New York, haciendo Aruba su posicion mas fuerte como destinacion turistico.” E servicio nobo di American pa Aruba lo opera tur Diasabra cu un avion Boeing 737-800, cu tin 16 asiento First Class y 144 asiento den e cabina principal. E buelo saliendo di LGA ta sali 8:30 am y ta yega Aruba 1:14 pm. Pasaheronan saliendo for di Aruba ta sali 2:10 pm y ta yega LGA 7:00 pm. “American Airlines ta un partner valioso pa nos destinacion, y como cu aumento di airlift ta crucial pa Aruba su crecimento turistico y exito continuo, e buelo nobo aki ta sigui integra nos sector turistico den un mercado esencial cu ta New York City,” asina Ronella Tjin Asjoe-Croes, CEO di Aruba Tourism Authority a bisa. “Cu e buelo adicional aki, nos ta ansioso pa saluda nos bishitantenan cu ta bolbe bishita nos One Happy Island.” E aerolinea tin un presencia fuerte den Caribe cu mas di 900 buelo semanal durante e high season na 38 destinacion. Actualmente American ta opera servicio henter aña for di Aruba pa Charlotte, Dallas/Fort Worth, Philadelphia, Miami y New York y servicio temporal for di Chicago. “Nos ta duna bonbini na e buelo di LGA cu brasanan habri,” asina CEO di AAA Sr. James Fazio a comenta. “American Airlines ta un partner valioso di hopi aña pa AUA y e di 6 buelo directo/non-stop ta demostra e confiansa continuo den e mercado di Aruba. New York ta un destinacion hopi popular pa e localnan y Aruba ta un destinacion hopi popular pa esnan di New York, esei di berdad ta un win-win situation pa ambos mercado. E ta importante pa menciona cu e buelo aki ta posibel danki na e facilidad di US Pre-Clearance na aeropuerto, mirando cu La Guardia Airport no tin nan propio facilidad di imigracion. Nos ta agradecido na American Airlines, Gobierno di Aruba, ATA y nos staff pa haci e buelo aki bira realidad pa nos pasaheronan!”

Comments

comments