American Airlines ta Celebra 50 Aña bishitando nos One Happy Island

50 aña pasa Maart 3, 1971 American Airlines a inicia su prome buelo pa Aruba for di Miami International Airport (MIA) y Aeropuerto Internacional Reina Beatrix (AUA Airport).

E aerolinea a expande su servicionan desde aña 1970 te cu añannan 90, for di cual tabata un aerolinea mericano domestico pa un aerolinea internacional cu buelonan pa region Caribe, Latino Americano, Europa y Pacifico door di cumpra rutanan for di otro aerolineanan. Na 2001, American Airlines a cumpra e carrier mericano Trans World Airlines, Inc. Durante 50 aña operando buelonan pa Aruba, American Airlines ta conoci pa su servicio unico cu ta enfatiza nan balornan y a sa di mantene su mes fuerte den e mercado apesar cu tin competencia, enfocando semper riba partnership, dedicacion, servicio y hospitalidad.

Awor cu American Airlines ta sigui re-establece su network internacional pa futuro, Dallas Fort Worth International Airport (DFW) lo ta e aerolinea su trans-pacific hub mas grandi mientras MIA lo ta e hub mas preminente pa buelonan pa e region Caribe y Latino Americano. Una bes cu e restriccionan di gobierno mericano pa e area trans-Atlantic wordo reduci, Philadelphia International Airport (PHL) lo sigui ta American Airlines su hub number un cu servicio pa Europa.

American Airlines ta e aerolinea mas grandi operando buelonan pa Aruba a base di cantidad di pasaheronan. Actualmente e aerolinea ta opera 5 for di nan 10 hubnan total, incluyendo gateways Miami, Charlotte, Philadelphia, Chicago, Dallas y La Guardia, New York.

“Mirando bek riba nos historia, nos ta orguyoso pa mira con leu nos a jega. Nos ta celebrando e exito aki hunto cu AUA Airport y nos staff paso nan ta esunnan cu ta hasi e compania locual e ta awe”, asina Country Manager di Aruba, Bonaire y Curacao Nelson Cortes a bisa. “American Airlines lo sigui focus riba satisfaccion di su pasaheronan y ta sigui opera cu positivismo pa futuro”.

AUA Airport su Air Service Development Manager, Jo-Anne Meaux-Arends a duna e team na Aruba pabien y a expresa AUA Airport su gratitud na American Airlines como un partner valioso cu a crece AUA Airport su network internacional y como cu aumento di airlift ta crucial pa Aruba su crecimento turistico y exito continuo. “Nos ta contento cu nos a logra e milestone aki y ta premira un futuro hopi exitoso nos dilanti”.

AUA Airport

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe cu 17 diferente aerolinea operando pa Aruba contribuyendo na mas cu 2.5 miyon pasahero pa aña y cu buelonan pa 20 diferente destinacion rond di mundo. AUA Airport ta opera stabil cu mas di 90% di su bishitantenan cu ta bishita pa vakantie di cual 80% ta for di Merca y Canada, 7% for di Latino Americano, 10% for di Europa y 3% for di Antiyas Hulandes te cu Januari 2021. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na e isla su economia stabil, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y seguridad general. AUA Airport ta sigui expande y mehora su facilidadnan pa mantene su posicion como un di e aeropuertonan mas inovador den region.

American Airlines Group

American Airlines Group (AAG) ta e aerolinea mas grandi na Merca y un di esnan mas grandi na mundo. E compania su carriers principal ta brinda buelonan programa hunto cu nan grupo di carriers subsidiario y carriers regional operando como American Eagle. Nan ta ofrece tambe servicio di carga y correspondencia via nan cargo division. Den su total, American Airlines ta opera un averahe di 6,800 buelo diario pa mas cu 365 destinacion na 60 diferente pais. E aerolinea ta opera 940 carriers principal y mas o menos 605 carriers regional. American Airlines Group ta un di e miembronan fundador di oneworld alliance di cual carriers ta hasi uso di facilidadnan na airport y ta ofrece programanan di miembrecia hunto. Casi un cuartal di e benta na pasaheronan di American Airlines Group ta for di Merca.

