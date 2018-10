American Airlines ta anuncia vuelo directo for di New York

Aruba Tourism Authority ta contento pa comparti cu otro aña, for di comienso di juni 2019, American Airlines lo inicia su vuelo directo di New York (La Guardia) pa Aruba. Esaki lo inicia respectivamente tur diasabra for di dia 8 di juni 2019.

Trabou den ekipo cu Aruba Tourism Authority hunto cu e team di Aruba Airport Authority ta keda instrumental y a negocia cu gerencia di American Airlines pa desaroya e vuelo directo aki. Esaki, consecuentemente ta expande e mercado den e area di ‘North-East’ di Merca.

Ronella Tjin Asjoe-Croes a indica cu ultimo añanan Aruba a conoce crecementonan fuerte pa loke ta capacidad di asiento aereo. “Cu e vuelonan non-stop for di New York su aeropuerto La Guardia pa Aruba, nos ta premira pa duna e biaheronan for di parti ‘North-East’ oportunidadnan adicional pa bishita nos isla. American Airlines ta keda un socio hopi importante pa acomoda e demanda di biaha pa nos ‘One happy island’. E ruta nobo aki ta duna e bishitantenan for di New York y bisindario un manera mas conveniente pa bishita nos destinacion”.

Aruba a cosecha un crecemento hopi positivo aña pasa, di 10.6% for di Merca y pa e aña aki te cu augustus 2018 a nota un crecemento di 7.4 % en total for di Merca. Aruba ta sigui expande den e mercadonan primario y ta bon pa menciona cu e expansion aki ta cuadra perfectamente cu e strategia pa atrae bishitantenan afluente, den e caso aki for di e parti ‘North-East’ di Merca.

American Airlines ta conectando Merca y Aruba cu su vuelonan for di diferente destinacion desde aña 1971 y ta un partner clave cu actualmente ta domina e ruta (y mercado) di entre otro Miami, Charlotte, Philadelphia pa nos isla. Recientemente American Airlines a anuncia vuelonan nobo cu lo inicia den luna di december for di Chicago y Dallas y mester menciona cu incluyendo New York, e aerolinea aki lo sirbi 6 gateway for di e mercado di Merca.

Fin di aña 2015, American Airlines a uni cu US Airways y esaki a duna como resultado cu e ‘market share’ tabatin un distribucion di 15% durante 2016 y 2017 ora evalua e aerolineanan cu ta trece bishitantenan ‘stay-over’ for di Merca pa Aruba. American Airlines ta ofrece un averahe di casi 6,700 buelo diario pa 350 destinacion den 50 pais. E aerolinea ta un miembro fundador di e ‘oneworld®️ alliance’, hunto cu miembronan di e aliansa ta ofrece casi 14,250 buelo diario na 1,000 destinacion den 150 pais.

