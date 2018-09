American Airlines ta agrega vuelo extra di Miami pa Aruba

Aruba Airport Authority N.V. (AAA) y Aruba Tourism Authority (ATA) ta contento di anuncia cu American Airlines lo cuminsa cu su di 3 frecuencia diario entre Miami cu Aruba pa e temporada di winter 2018 -2019 benidero. E ultimo desaroyo aki a bin acerca algun luna despues cu American Airlines a introduci 2 buelo non – stop riba diasabra solamente for di Dallas y Chicago cu ta conclui na un expansion y diversificacion di gateway for di e mercado Mericano. Actualmente American Airlines ta opera dos buelo diario (14x) for di Miami y Charlotte y 5 buelo semanal for di Philadelphia. Desde e temporada di winter benidero American Airlines lo brinda servicio na Aruba for di 5 gateway cu ta yega na un total di 42 buelo pa siman.

E di 3 buelo for di Miami ta cuminsa dia 19 di December 2018 y lo sigui durante full e temporada di winter cu ta caba dia 31 di Maart 2019, agregando en total di 85 buelo cu ta yega na un 13,800 cupo adicional. E ruta lo wordo opera pa un avion tipo B737 – 800. E frecuencia nobo ya caba ta na benta desde Diasabra 8 di September, 2018.

“Cu American Airlines ta agrega buelo extra ta un refleho cla di e partnership solido y e demanda halto pa e destinacion. Mirando e hecho cu Aruba ta e destinacion perfecto pa pasa e dianan frieu di winter na dje, nos ta convenci cu e decision pa brinda cuponan adicional pa Aruba lo ta hopi fructifero pa tanto e aerolinea y e biaheronan cu ta busca opcionnan adicional pa biaha pa y for di Aruba,” asina CEO di AAA Sr. James Fazio a bisa.

“Nos ta ansioso pa yama bonbini na e buelonan adicional di American Airlines. Dallas y Chicago tur 2 ta gatewaynan critico pa Aruba, strategicamente importante pa nos strategia di diversificacion den e mercado Mericano. American Airlines continuamente ta keda den e top 3 aerolineanan preferi cu ta brinda servicio pa Aruba,” asina CEO di ATA Sra. Ronella Tjin Asjoe-Croes a bisa.

American Airlines ta ofrece un averahe di casi 6,700 buelo diario pa 350 destinacion den 50 pais. E aerolinea ta un miembro fundador di e oneworld®️ alliance, cu su miembronan ta ofrece casi 14,250 buelo diario na 1,000 destinacion den 150 pais.

Comments

comments