American Airlines a inicia vuelo non-stop for di New York

Aruba Tourism Authority ta contento pa comparti cu e weekend cu a pasa, American Airlines a inicia su vuelo directo di New York (La Guardia) pa Aruba. Esaki a inicia for di diasabra 8 di juni 2019 cu un total di 30 vuelo pa e aña aki cu ta representa 2.880 asiento. American Airlines te cu awo ta ofrece e posibilidad pa conecta for di aeropuerto John F Kennedy, via Charlotte of Miami, pa Aruba. Tambe tin vuelonan non-stop for di Philadelphia, Chicago (seasonal | introduci aña pasa) y Dallas (introduci aña pasa).

Trabou den ekipo di Aruba Airport Authority (AAA), Aruba Tourism Authority (A.T.A.), Ministerio di Turismo, AHATA, DCA e.o. y otro socionan ta keda instrumental. E vuelo nobo ta asisti den expande e mercado den e area Noreste di Merca.

Ronella Tjin Asjoe-Croes a indica e.o. cu “E ruta nobo aki ta duna e bishitantenan for di up-state New York y bisindario manera New Jersey y Connecticut pero tambe esnan cu ta bishita nos por ehempel for di Canada, via buelonan cu ta conecta cu Aruba, un manera mas pa bishita nos destinacion. Awo e pasaheronan fiel cu semper ta biaha cu American Airlines por sigui disfruta di nan aerolinea faborito cu un otro oportunidad di biaha cu e vuelo non-stop pa nos isla.”

Ta interesante pa sa cu pa loke ta trata e servicio nobo aki di American Airlines, tin solamente dos vuelo non-stop for di La Guardia pa e region Caribense, esey ta pa Bahamas y pa nos isla Aruba.

For di e aeropuerto John F. Kennedy e unico non-stop flight cu American Airlines tin pa Caribe ta pa e destinacionnan Anguila, Haiti, Puerto Rico y St. Thomas.

Aruba a cosecha crecemento for di e mercado Mericano aña pasa compara cu aña 2017 cu un total di 6.7% mas (742.016) bishitante for di Merca. Durante 2018, New York a sigui ta e mercado mas grandi di Merca cu un total di 20% di e total di bishitantenan cu ta biaha pa nos destinacion. Aruba ta sigui expande den e mercadonan primario na Merca y ta bon pa menciona cu e expansion aki ta cuadra perfectamente cu e strategia pa atrae bishitantenan afluente, cu ta concentra entre otro den e parti Noord Oost di Merca.

American Airlines ta conectando Merca y Aruba cu su vuelonan for di diferente destinacion desde aña 1971 y ta un socio clave. Cu introduccion awo di La Guardia, e aerolinea ta sirbi 6 gateway for di e mercado di Merca.

Trabou den ekipo di Aruba Airport Authority (AAA), Aruba Tourism Authority (A.T.A.), Ministerio di Turismo, AHATA, y e.o. DCA ta keda instrumental y un biaha mas ta resulta den exito. Mas cu claro A.T.A. ta sigui cu su compromiso di traha di serca cu socionan local, pero tambe cu e ekipo di American Airlines na Merca cu kende e laso ta estrecho y cu cual ta haci hopi hunto. Aki e trabou di e ekipo di A.T.A. na Merca ta instrumental. CEO di A.T.A. a reconoce esaki y a gradici e ekipo durante cu e recepcion di e vuelo inaugural. Mescos ta conta pa e ekipo di American Airlines na Aruba, cu pronto lo ta celebrando 50 aña di American Airlines na nos isla!

