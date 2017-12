Ambulans ta cla pa dianan di fiesta

Pa e dianan aki sigur servicio di ambulans lo ta man yen manera tur aña pa cual aki hefe di departamento di ambulans cu ta cay bou di ImSan, Sr. Liberato Hoek ta splica.

Manera tur aña, Departamento di Ambulans ta cla pa e dianan di fiesta binidero. For di cuminsamento di 24 di December, Servicio di Ambulans ta bay ta prepara cu 3 of 4 ambulans den cada warda. Nan lo ta operando for di e tres postnan cu ta ImSan, Schotlandstraat y Cental situa na Wayaca Falls.

Sr. Liberato Hoek ta haci un suplica na e comunidad pa na momento cu cualkier tipo di incidente, pa duna e personal di ambulans pa haci nan trabao y na momento di yama 911, pa duna kico exactamente ta pasa. Asina e centralista por duna un miho screening di kico ta pasando.

Ta premira cu ta bay bira hopi druk, ya caba e careteranan di Aruba ta bay ta hopi druk. Riba e dianan di fiesta, esaki por bira mas druk ainda. Ta duna e centralista un splicacion di kico ta pasando, pa asina e por duna prioridad cu si en berdad nan mester di ambulans. Ora cu nan yega, nan tambe ta haci nan assesment y ta wak si en berdad si e persona en cuestion mester di ambulans pa bay hospital. Si no ta asina, ta recomenda e persona pa bay sea cu su mesun transporte of tuma contacto cu dokter di cas.

Den e dianan aki di calor, personanan cu ta sufri di malesanan cronico, pa tuma nan remedinan na ora, vooral awo den dianan di fiesta. Comemento tambe ta esencial, ya cu e hendenan aki ta sigui un dieet. Ta calor den e temponan, p’esey ta importante pa tuma suficiente likido, segun Sr. Liberato Hoek, di Departamento di Ambulans.