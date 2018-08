Ambtenaar den funcion schaars no ta bin na remarke pa VUT

Sr. Antonio Caster, hurista di DRH, tasplica tocante e desaroyonan di vut.

Gobierno a reactiva e vut entrante 1 di Augustus. Esey kiermen cu empleadonan publico por apica p’asina bin na remarke pa bay cu vut. E vut ta wordo reactiva pa un periodo di dos luna. E lo termina dia 30 di September, 2018. Tur persona cu ta interesa por pasa na DRH y ta haya un formulario pa yena y mester entrega esaki prome cu 30 di September. E obhetivo di e vut ta pa yuda Gobierno administra e gastonan personal un tiki mas miho. Tur personal di Gobierno por bin na remarke pa e vut, pero tin algun excepcion manera hefenan di departamento, personal di enseñansa, of personal di WEB y Elmar. E persona ta entrega su formulario, e ta haci un peticion, e peticion ta wordo beoordeeld dor di e comision di vut. E persona ta wordo notifica dentro di 5 siman si su vut ta wordo goedgekeurd of e ta wordo afgewezen. A base di esey, e persona tin mas caminda pa cana una bes e haya informacion si su vut ta wordo duna si of no.

Segun sr. Caster, tin diferente motibo cu un vut por wordo nenga. Si e persona ta den cierto funcion, e no ta wordo duna e vut. Y si ta un funcion cu ta schaars tampoco no ta bin na remarke pa haya e vut. E vut hopi biaha hende ta uze’le ora ta yegando edad di pension. E ta bon pa personanan cu ta cansa of no kier sigui traha pa baha cut vut y nan ta keda cu casi tur e beneficionan cu e empleadonan normal tin. Un persona tambe por tuma su retiro, pero e lo baha sin pago. Pero esey tambe ta depende di su funcion, cu su retiro no perhudica e servicio di e departamento.

