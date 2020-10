Ambiente totalmente diferente na Biblioteca Nacional, pero servicionan basico ta sigui

Masnoticia a bishita Biblioteca Nacional pa mira con ta bayendo cu tur cos despues di tanto cambio y protocol nobo introduci por medio di COVID19. Yosmar Maduro Sneek di Biblioteca Nacional ta informa nos cu desde luna di Mei caba nan tabata bezig cu tur protocol nobo, tur locual DVG a trece dilanti a percura pa nan tin y ta sigui na adapta segun tin mester.

A cuminsa prome na habri bek poco poco, cu tur protocol na su luga, pero ora casonan a bolbe subi nan mester a cambia atrobe unda cu personanan por a bini pero nan ta registra na porta y bisa kico nan ta bay haci. Ta permiti solamente pa bay na e area di computer y tambe tin un cantidad di hende so cu por drenta y no na mes momento, por bay na e area di busca buki pero nan tin cu sinta un caminda y Biblioteca mes ta brinda e servicio. “Pasobra nos ta prefera pa ningun hende mishi cu e bukinan pa salbaguardia no solamente nos salud, pero sigur salud di tur persona cu ta bin akiden”, sra. Sneek ta expresa.

Ambiente a cambia completo

Den comparacion cu prome e pandemia a cuminsa, Biblioteca awor tin un ambiente mas trankilo cu hopi menos hende y actividad cu awor no por mas. Nan tabata huur e sala pa presentacionnan di buki, muchanan di scol cu ta bini studia, tur esey a bay. “El a bira hopi keto, pero ketobay nos ta dunando ainda e bon servicio y nan ta contento cu ne, y tambe nos por haci tur cos via computer”, segun sra. Sneek. Ora yama e number 528 1528, Biblioteca ta duna servicio via telefon, por bay Online pa mira ki buki tin, por manda email tambe. “Hasta tambe bo por bira miembro pa buki Ebooks, bo mester ta miembro di Biblioteca Nacional prome y bo ta yama nos, bo ta haya un Code y bo por fia buki di e coleccion di Ebooks”, segun sra. Sneek.

E servicionan basico a keda mescos y operacional, cu menos hende den nan espacionan, ni tampoco tin lugar pa bo keda sinta eynan. Nan ta desinfecta tambe henter e lugar regularmente pa mantene e lugar bon.

