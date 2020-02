Ambiente di Carnaval 66 ta sigui te cu diamars

Nos ta yegando na final di e temporada di Carnaval 66 y asina mes por sinti cu Aruba ta pidi pa mas ambiente.

Aña pasa Stichting Musica a cuminsa cu e “Old Mask Parade” pa culmina e temporada di Carnaval, cual a cai den hopi bon tera. Cu hopi placer lo ripiti e evento aki un biaha mas, conhuntamente cu S.M.A.C., riba diamars 25 di februari 2020 na San Nicolas.

Old Mask Parade lo cuminsa for di 7’or di anochi na Joe Laveist Sport Park, ta sigi via Pastoor Hendrikstraat, pa Staringstraat, pa Bernhardstraat y lo termina na Aruba Carnival & Entertainment Village. Aki Stichting Musica lo anuncia e ganador di “Band of the Year 2020” y SMAC lo termina e anochi cu kimamento di Rey Momo.

Mescos cu e edicion anterior, lo por conta cu bon animacion di Tsunami y Le Groove pa Old Mask Parade 2020. Tur banda musical ta cordialmente invita pa participa y por registra na Stichting Musica ainda. E intencion ta pa un y tur participa cu nan costume di Carnaval, nan t-shirt di apoyo of di grupo of por lo menos bisti un mascarada pa asina yama ayo na Carnaval 66 den un forma positivo y impactante.