Merca- Amazon a bisa cu ta planificando pa despedi mas di 18.000 empleado na medidanan cu perspectivanan economico mundial por sigui continua mas drasticamente. Varios ekipo nan lo wordo afecta inclui e departamento di recurso humano y tambe e tienda nan di Amazon, segun e CEO (Andy Jassy) a comparti cu su empleado nan.

Empresa nan cu a dura hopi tempo a pasa for di distinto fase nan. Nan no ta den manera pa expande tur aña. Jassy a yega di bisa den November cu corte nan den trabounan di comercio electronico grandi lo continua te den 2023. Varios punto nan di benta a wordo informa den e runion cu Amazon a plania y sinta hunto cu nan empleado nan pa sinta papia over di e asunto cual alrededor di 10,000 empleado tabata presente.

Amazon y tambe otro empresanan di tecnologia a aumenta significante e contract nan di ultimo aña nan medida nan cu e pandemia a cambia manera nan di consumidor nan na comercio y tambe electronico.