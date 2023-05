Pa hopi aña caba ciudadanonan di Aruba, inversionista y comerciantenan, no ta ricibiendo un bon servicio di nos Departamento di Infrastructura y Planning (DIP). Peticionnan ta pega pa mas cu 10 aña sin haya ni un contesta. Arubianonan mal sirbi y Parlamentario no ta haya contesta riba preguntanan haci na DIP, esaki ta un falta di respet completo. Di e forma aki nos no por spera cu economia di Aruba lo desaroya. Ta di lamenta, paso tin hopi hende capaz ta trahando na e departamento aki.

Mi ta contento cu nos Minister di Infrastructura a duna oido na Parlamento, particularmente na mi peticion pa e mete den DIP. E situacion no tabata aceptabel, minister a interveni y e director a haya un “toegangsontzegging”. Tin hende lo mira esaki como un logro, pero ami mes no ta cla pa celebra te ora cu Aruba cuminsa ricibi un servicio optimal di nos departamento di infrastructura.

Awo, DIP tin un director interino, Sra. Dirksen. Tin biaha un director interino ta djis wanta e departemento te ora haya un director fiho, esaki por funciona ora e departamento ta sano y ta canando bon. Den caso di DIP no ta aceptabel pa djis babysit e departamento mirando cu no ta cla ki dia lo tin un director fiho na pia di trabou. Aruba no por warda mas. Claro, Sra. Dirksen lo mester un chens pa organisa su mes den su funcion nobo. Pero, mas lihe posibel mi lo invita Sra. Dirksen pa bin den Parlamento, hunto cu Minister di Infrastructura, pa duna un splicacion di su plan di maneho y con e ta bai drecha e servicio di su departamento.

Minister a indica cu e mes no ta firma pa tereno, esey e ta laga den man di director di DIP, ya cu tin e miho bista riba e totalidad di peticion y e proceduranan.

Loke mi ta pidi nos Minister di Infrastructura ta pa percura cu DIP bin cu un maneho hopi lihe y riba ki termino ta bai fix tur e retrasonan cu tin.