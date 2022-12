Hunto cu presidente di San Nicolas Business Association, sr.Errol de Freitas a reuni cu director di DIP, sr. Haime Croestocante desaroyonan pariba di brug. Tin varios proyecto para y/of cu no por cuminsa paso nan ta pega den un proceso na DIP. Por ehempel ciudadanonan cu tin añas wardando riba tereno pa traha un cas, di otro banda tanto casnan verval y/ofterenonan di pueblo bashi cu a wordo duna, pero no ta wordo uza na un bon manera. Comerciantenan cu kier expande nan servicio na pueblo, inversionistanan nobo, proyectonan pa sector primario etc. Director di DIP a informa nos cu algun di e proyectonan ta rekeri accionnan di esnan cu a haci e peticion pa cumpli cu e rekisitonan. Tambe a menciona cu tin tramitenan cu mester wordo haci, no door di DIP, pero door di otro departamentonan gubernamental. Nos lo sigui analisa e proyectonan riba mesa pa mira unda nan ta pega.

Loke sigur a bin dilanti ta cu DIP tin varios retonan interno, organisatorio y procesonan cu mester haya atencion pa eventualmente e servicio cu ta wordo duna na pueblo por mehora. Procesonan cu no tey mes/anticua, cu mester wordo traha/renoba na un manera cu ciudadanonan por compronde e procesonan y por calcula adelanta si nan peticion por wordo honra y dentro di cuanto tempo. Si acaso tin leynan cu mester wordo traha/adapta pa DIP por funciona, Parlamento mester sa, pa nos tambe por cana e caminda y duna DIP e hermentnan cu e tin mester.

Ta obligacion di mando di e departamento pa haci su huiswerk, bin dilanti bisa kiko ta bai bon/malo den su organisacion y e plan pa mehora. Pesey, durante un reunion publico mi a haci e peticion na nos Minister di Infrastructura pa percura cu na januari 2023 DIP bin Parlamento y presenta un vision/plan con lo mehora e servicio cu DIP ta duna na pueblo di Aruba y asina tambe aporta na desaroyonan pariba di brug.