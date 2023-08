Un di e rekesitonan cu mester ta “in place” pa agricultura por ta un industria exitoso ta coriente.

Durante un bishita na 297 Farm na Savaneta, Sr. Gregory Fung-A-Fat, cu ta presidente di United Farmers Aruba a splicami e necesidad pa haya mas coriente pa 297 farm.

Pa algun aña caba e tin un “green house” unda e ta planta 11 tipo di lechuga cu su sistema di “hydroponics”. Berduranan hopi saludabel, sin kimico cu ta disponibel na supermercadonan rond Aruba y tambe na 297 Farm tur diasabra mainta.

Tin 1 “green house” cu ta funcionando, mientras riba e tereno tin espacio pa 4 mas. E problema ta cu e tin mester di mas coriente pa por pone mas “green house” funciona. ELMAR na su turno a bise cu e mes lo mester paga pa un power house mas grandi den su bario, cu lo costa 90 mil florin. Pesey ainda no por construi mas “green house”, no por produci mas berdura fresco pa pueblo y no por ofrece mas cupo di trabou. Un problema cu basta agricultor ta encontrando.

Berdad ta trata aki di un servicio di ELMAR, pero agricultura no ta responsabilidad di ELMAR. ELMAR ta djis un di e stakeholders cu mester wordo consulta y envolvi den e desaroyo di e industria nobo aki. Esun responsabel ta e Minister di Agricultura. E Minister lo mester interveni pa yuda agricultornan/criado di bestia ricibi suficiente energia na un tarifa cu nan por produci mas economico posibel pa pueblo di Aruba.