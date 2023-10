Aruba tin supervision. Cu Hulanda ta dispuesto pa yuda nos mehora nos aparato gubernamental, nos finansa publico y yuda nos haci nos economia mas resiliente ta algo di aplaudi, algo pa nos gradici Hulanda. Loke no ta ok ta cu ta insisti di uza e situacion aki pa haya mas poder den nos pais. Maluza e necesidad cu pueblo tabatin durante e pandemia pa recolonisa nos isla.

Hulanda ta haya fiansa riba mercado internacional pa 3%. Si Aruba no somete na recolonisacion, Hulanda ta bende nos e fiansa na 6.9%. Cu otro palabra den 20 aña Hulanda lo gana 600 miyon florin riba lomba di Pueblo di Aruba. Mas erg ta cu Hulanda no por duna ningun motibo drechi pa hustifica esaki. Aruba semper a paga su debenan y pa colmo ta demonstrando un crecemento economico prome y despues di e pandemia. E unico motibo ta cu Shon Hulanda kier domina bek nos pais. Hulanda ta haci kico cu ta pa logra esaki, hasta presiona nos Minister President Evelyn Wever – Croes pa firma un contract desastroso, pa por scapa su pueblo di muri di hamber. Miembronan di Parlamento Hulandes mes ta bisa cu e actonan di Gobierno Hulandes ta humiliando un pais autonomo den Reino y ta impone su KIER riba Aruba. Esaki solamente lo haci bida di Pueblo di Aruba mas dificil.

Ora bo aplica pa un fiansa na banco, e banco hustamente ta pidi bo “payslip” y ta puntra ki debe mas bo tin. Esaki ta pa sigura cu bo lo por paga bo debe bek. Pero banco no ta dicta den bo hogar cual scol bo mester manda bo yiu of con bo tin cu cushina bo sopi. Wel, e banco Hulandes si ta exigi tur esaki den nos pais. Tin hende ta haci wega bisando cu Hulanda a dal nos un 69 (6.9%). Esaki no ta cuadra, paso ta insinua cu ta algo mutuo cu ambos partido ta di acuerdo cu ne. E realidad ta mas algo mandá, cara tapa, drogá y sin vaselin. Mi ta urgi Minister President Evelyn Wever – Croes pa keda renegocia e terminonan cu Hulanda na beneficio di Pueblo di Aruba.