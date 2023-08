Hotel Secrets mester bin, no tin otro manera. Stop e proyecto, basha e hotel abou of lage bira un ruina no ta un opcion. Esaki sigur lo costa pueblo di Aruba hopi placa na daño perhuicio. Un bon punto ta berdad ki beneficio e hotel lo trece pa Aruba y pa San Nicolas, pero stop e proyecto sigur no lo trece ningun beneficio. Manera mi a bisa anteriormente, e beneficionan lo no bin di su mes, esey ta rekeri accion. Specialmente door cu ta trata di un hotel “all inclusive”. Cuponan di trabou, entrada pa caha di pueblo, oportunidadnan pa comercio y desaroyo den area di Seroe Colorado, tur ta puntonan cu mester wordo garantisa. Esfuersonan di varios ministerio ta necesario, pero posibel ta.

Cuponan di trabou:

600 cupo di trabou directo cu e hotel. Habitantenan di pariba di brug trahando den sector hotelero pabou mester haya e opcion pa traha cerca di cas y asina spaar hopi placa y tempo di transporte. Desempleo tin, Arubiano mester di trabou, kisas nan tin mester di un curso of training pa por traha na hotel Secrets. Esaki lo yuda baha gasto di onderstand y hisa calidad di bida di hopi famia. Un topico pa Minister di Enseñansa y Minister di Labor.

Entrada pa caha di pueblo:

Miyones di florin den caha di pueblo cu por wordo inverti bek den, entre otro, siguridad, medio ambiente y enseñansa. Un tarea pa Ministerio di Finansa Publico pa sigura e “compliance”.

Oportunidad pa comercio:

Companianan chikito, mediano y grandi mester por ofrece nan servicio na e hotel y su clientenan. Hotel lo por colabora door di motiva su clientenan pa sali pafo y explora nos tesoronan local. Un tarea pa Minister di Economia.

Desaroyo Seroe Colorado:

Desaroya y mantene nos beachnan un manera cu Arubianonan tambe por gosa (mas ainda) di dje. Mehora infrastructura den e bario, proteha medio ambiente y proyectonan caricativo. Un colaboracion entre Ministerionan di Turismo, Infrastructura y Naturalesa.

Mando di hotel Secrets tin un rol hopi importante den tur esaki. Pesey, ta di vital importancia pa Gobierno di Aruba tene un relacion estecho cu esnan na cabes di e hotel. Mi trabou como Parlamentario ta pa “follow up” cu e Ministernan concerni riba e puntonan menciona. Unabes e construccion continua lo tuma un poco mas cu un aña pa hotel Secrets habri su portanan. Esaki kiermen cu di awo caba accionnan mester tuma luga. San Nicolas no mester bira un di dos Palm Beach, pero mester mantene su propio identidad. Esey hustamente ta loke e bishitante cu ta bin keda pariba di brug ta busca y loke pueblo di San Nicolas ta ofrece nan. Mester djis “step up to the plate” di awo caba y no warda pa e trein pasa bai anto e ora ey purba “catch up”.

Nos mester respeta veredicto di un hues, pero mi ta spera cu hues tene cuenta si cu e consecuencianan pa comunidad y pais Aruba si mester para e proyecto aki. Pesey, mi ta urgi pueblo di Aruba pa colabora cu e causa aki y firma e peticion di San Nicolas Business Association ‘say YES to Secrets’.