Despues di tanto mocion, pregunta, carta, reunion y comunicado ainda no por mira un desaroyo positivo pa Carnival Village. Esaki ta di lamenta, pasobra e luga tin hopi potencial. Mas lihe nos mester busca un manera pa cambia of adapta e nomber, paso carnaval no tin akiden y entretenimento mucho menos. Manera ta conoci, pa promotor y organisado di evento e luga no ta adecua, paso e ta costa mucho placa pa huur cada biaha un escenario y pa pone cada biaha container rond di e luga pa haci’e apto pa un evenemento.

P’esey di un banda mi ta compronde e posicion di SMAC y di Stichting Musica, como promotor nan ta wak e “bottom line” manera cuanto carchi por bende y unda por minimalisa e gastonan. For di e punto di bista ey, no ta haci diferencia na cua districto ta organisa e evenemento. Bo por pone carnaval di Aruba na Boneiro mes, na moda di bisa. Consecuentemente e kiosconan ta cera, San Nicolas atrobe ta keda morto. Carnival Village ta cay bou maneho di DIP cu a demostra cu nan no por maneha e luga aki. Te ainda DIP no por duna e plan original pa por wak con por logre of por adapte, hasta Minister di Infrastructura a purba y ainda no por hay’e di DIP. E intencion di Minister Dangui Oduber pa laga Aruba Tourism Authority maneha Carnival Village lo por ta beneficioso.

P’esey mi a manda un lista di pregunta na Gobierno di Aruba tocante e desaroyo di Carnival Village y con nos ta bay eleva e celebracion no solamente di carnaval, pero e eventonan cultural manera Dia di Brazil na San Nicolas. SMAC kisas no tin e obligacion pa worry cu e desaroyo di San Nicolas, pero Gobierno di Aruba y Parlamento di Aruba no tin e luho ey. No ta pornada cu a firma un acuerdo di gobernacion unda cu e desaroyo di pariba di brug a wordo delinea como prioridad. Nos a haya un bon noticia cu Gobierno di Aruba a logra un tremendo oportunidad y cu lo inverti den cierto proyectonan cu prome no tabata posibel. Kisas por uza un parti relativamente chikito pa por yuda trece ambiente y progreso bek pa pariba di brug. Sperando contesta riba e preguntanan aki. Nos mester por logra pa yega na un escenario fiho na Carnival Village, paso manera e ta awor aki e no por keda.