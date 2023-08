Aunke Sra. Marilynn Dirksen a wordo nombra como directora suplente di DIP, no ta sigur ainda ken of pa ki tempo lo tin un director fiho bek, comunidad di Aruba mester y merece pa e servicio di e Departamento di Infrastructura drecha awo.

Den un reunion recien cu Sra. Dirksen el a indica cu e tin suficiente tempo trahando na Directie Infrastructuur en Planning (DIP) pa por a mira kico ta causa cu e servicio di e departamento no ta funciona optimal. El a enfatisa e importancia pa e personal ta bon ekipa y motiva pa por haci nan trabou. Un di e puntonan primordial cu Sra. Dirksen ta trahando riba dje. Su maneho y/of plan pa mehora funcionamento di DIP ta kedando cla. Mi a palabra cu Sra. Dirksen cu den e prome siman di september 2023 e lo bin Parlamento di Aruba pa duna presentacion actualisa di e retraso cu tin na DIP, kico a causa esaki y su plan pa drecha e servicio.

Danki na nos Minister President Evelyn Wever – Croes pa duna oido na mi peticion pa mete mas direct cu mando di su Departamento di Infrastructura. A bira tempo pa ciudadano- y comerciantenan por mira dilanti cu nan proyecto y soño lo bira un realidad.