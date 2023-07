Iluminacion ta siguridad. Y no esey so, como entrada principal di San Nicolas, un caminda bon ilumina ta ‘welcome’ pa e habitante- y bishitantenan. Manera ta conoci, basta tempo caba pueblo ta pidi atencion pa luznan bieu y kibra cu ta forma un mal imagen y sigur cu no contribuyendo na siguridad. Mi mes varios biaha a haci pregunta na Ministernan concerni y a keda ‘follow up’ pa cu esaki. Loke tabata e caso ta cu e luznan riba Bernhardstraat y algun otro caminda tabata cay bou di maneho di DOW. Aunke, cu DOW tabata haci su best, claramente e departamento ekipa pa instalacion y mantencion di luznan di caya ta ELMAR NV. Pesey, a traha riba e traspaso di maneho di e palo di luznan di DOW pa ELMAR NV. El a tuma un poco mas tempo cu nos a desea, pero e traspaso a bira un hecho y sigur e ultimo dianan nos ta mirando cu trabounan ta andando. Ya caba un gran parti di luznan a wordo instala y ta trahando duro pa finalisa e proyecto. Danki na Ministernan di Infrastructura y Energia, DOW y ELMAR NV pa haci esaki un realidad. Danki na un ciudadano hopi alerto, Sr. Hilario Doncker, pa tene pueblo na altura di e ultimo desaroyonan pa cu iluminacion. Palabra di danki sigur na ELMAR NV pa den e temporada tras di lomba pone e luznan bieu traha mas miho posibel, aunke no tabata nan tarea, y asina ilumina nos camindanan principal den San Nicolas.