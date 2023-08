Un evento hopi “great” mes, unda cu mas di 4000 hende a disfruta di nan deporte faborito. Hende di tur edad y famianan completo a pasa “quality time” na e actividad deportivo hopi popular aki. Dunando e deporte e atencion cu e merece, tambe ta contribui na siguridad den trafico. Pasobra e ta evita cu deportistanan riba motorcycle of auto di eherce nan deporte riba caminda publico, cual por causa peliger pa nan mes of pa un otro. Claro, cu cada persona su comportacion den trafico ta su mesun responsabilidad, pero mester duna nan un alternativa si y esey ta Palo Marga.

Siguridad ta importante, tambe riba e tereno di Palo Marga mes. Un punto cu sigur a haya atencion ta e tremendo iluminacion cu nos por mira awo riba y rond di e pista di Palo Marga. Miho bista, bista mas skerpi pa coredonan y pa esnan riba tribuna por gosa di e espectaculo mas miho. Proximo pa pone ta un capa di asfalt nobo riba e pista, esey lo tuma luga den 2024, despues di 20 aña cu e no a wordo haci. Tur esaki ta contribuyendo na siguridad di e deportistanan y engrandece e deporte di drag race. Palo Marga lo bira un pista internacional, esaki sigur lo agrega na fama di Aruba, cultura, turismo y na e balor cu nos ta sinti y cu nos tin como pais.

Un danki na nos Minister di Deporte Sr. Endy Croes cu ta demonstrando di ta haciendo bon uzo di e presupuesto aproba door di Parlamento di Aruba. Danki y pabien na directiva di Palo Marga pa e logro aki, pa nan vision y perseverancia. Un pabien sigur na tur deportista y fanatico di e deporte di drag race, un deporte cu ful Aruba por gosa di dje, “waayyy up there” na Sunrise City, San Nicolas.