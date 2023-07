Hulanda sigur tin hopi cos cu ta miho regla cu na Aruba, por ehempel infrastructura, procesonan/servicio di cierto departamento gubernamental. Tambe, tin hopi cos na Hulanda cu no ta bayendo miho cu na Aruba, entre otro, “asielbeleid”, cifra di desempleo, pobresa y criminalidad. Corupcion den aparato gubernamental sigur tin na Hulanda y riba un nivel hopi mas grandi cu na Aruba. Gran parti di e rikesa Hulandes a wordo logra door di loke a wordo horta for di islanan Caribense. Ki motibo tin pa nos por pensa cu Hulanda por goberna nos pais miho cu nos mes? Cu nos por siña di Hulanda, sigur. Cu por tin hopi beneficio pa traha hunto cu Hulanda, dimes. Pero Hulanda no por dicta kico ta miho pa Aruba. Nos pasado di sclavitud y colonialismo a demonstra esey. Den tur cos cu por bai miho na Aruba, sigur ta e Arubiano mes tin e miho bista kico nos pueblo mester y tin e bienestar di nos pueblo na pecho.

Nos Minister President a bin Parlamento di Aruba na varios ocasion pa duna splicacion di e desaroyonan pa cu negosacionnan cu Hulanda. For di tempo cu Sr. Raymond Knops tabata fungi como Secretario di Estado y recientemente Sra. Alexandra van Huffelen. Mayoria den Parlamento a vocifera claramente di no ta dispuesto pa un biaha mas entrega autonomia di nos pais den man di Hulanda. Esaki ta significa un paso atras den direccion di colonialismo cu ta inaceptabel. Nos Minister President ta trahando a base di e mandato aki.

Si enberdad Hulanda kier coopera cu Aruba pa nos logra un situacion financiero saludabel, e ora ey lo duna nos condicionnan mas faborabel posibel cu Aruba por resta mas fondo pa inverti bek den, entre otro, enseñansa, salubridad publico, infrastructura y siguridad. Na e momento aki Hulanda ainda ta insisti pa tuma over mando na Aruba, esaki ta significa cu lo tin menos posibilidad pa inverti den comunidad. Minister President ta negociando esaki awo cu su coleganan na Hulanda.

Si Hulanda para duro riba su condicionnan extremo, ta un muestra fuerte cu e cuestion di ‘pordon pa sclavitud’ ta nada mas cu un show politico. Si nos entrega nos autonomia financiero e siguiente paso por ta cu Hulanda ta hisa nos tarifa di impuesto mas ainda y lo dicta riba nos idioma, cultura y enseñansa. Asina perdiendo nos identidad, norma y balornan por completo. Boneiro ta experenciando esaki y ta arepenti.

E dos (2) opcionnan cu tin riba mesa awo, ta un Rijkswet (unda Hulanda lo tin hopi mas peso cu Aruba) of un Landsverordening (un ley Arubiano unda e debe y condicionnan di pago ta describi). Pa mi ta menos importante si na final di dia e palabracion entre Gobierno di Aruba y Hulanda bira un Rijkswet of ta wordo determina den un Landsverordening. E parti mas importante ta pa Aruba keda un pais autonomo y asina por traha hunto cu otro paisnan den Reino, a base di igualdad y respet mutuo, na bienestar di nos pueblo.