Directie Infrastructuur en Planning (DIP) a yega Parlamento di Aruba. Desafio nos tur sa cu tin, e pregunta ta: kico ta e solucion cu lo beneficia Pueblo di Aruba.

Sra. Marilynn Dirksen, director suplente di DIP, a splica e motibonan dicon e servicio di DIP no ta optimal. DIP ta traha segun e sistema ‘First In, First Out (FIFO)’. Mirando e retraso di miles di peticion cu tin, awo ta trahando riba e peticionnan di aña 2013, lo mester haja un manera pa caba cu e retrasonan mas lihe posibel. Pa basta aña e falta di maneho y casonan penal/disciplinario a causa un falta di confiansa y miedo bou di e personal. “Personeelszorg” tambe ta laga hopi di desea. Un atraso grandi den promocion a causa varios caso den corte y malcontento cu a afecta e productividad. Tambe, tin un “onderbezetting” grandi na DIP, solamente 35% di e funcionnan ta ocupa. Sra. Dirksen y su team a presenta e plan cu nan ta trahando riba dje pa mehora e servicio na pueblo. Hunto cu e pregunta- y sugerencianan haci door di e parlamentarionan a yega na entre otro e siguiente puntonan:

1. Haci e proceso mas facil, transparente y digitalisa pa e clientenan (nobo) por ricibi un contesta dentro di algun luna.

2. Busca un grupo di profesional pa traha riba e retrasonan.

3. Departamento di Recurso Humano ta cooperando bon pa drecha posicion huridico “rechtpositie” di e trahadonan. Esaki sigur lo yuda mehora nan motivacion y productividad.

Sra. Dirksen a indica cu no por bisa ainda con largo e proceso di mehoracion lo dura, ta depende di e casonan andando, cooperacion di Departamento Recurso Humano (DRH) y di Ministerio di Infrastructura. Pa hopi tempo DIP a keda pega sin por a mira un adelanto. Sra. Dirksen a agrega cu pe y su team D.I.P. ta significa ‘Diligently In Progress’. Esaki ta significa cu D.I.P. ta trahando cu precaucion riba mehoracion y reorganisacion di e departamento.

Como parlamentario ta importante cu mi por mira cu trabounan ta wordo haci pa mehora e servicio y cu esfuersonan ta wordo haci pa acelera e mehoracion mas tanto posibel. Sigur un bon reunion unda cu nos a ricibi informacion actualisa di e plan di DIP. Mi lo sigui “follow up” cu DIP y cu nos Minister di Infrastructura.