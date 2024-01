Nos Minister di Turismo Sr. Dangui Oduber hunto cu su partnernan ta haciendo un tremendo trabou cu e Masterplan di desaroyo di Baby Beach y Rodger Beach. Fase 1 y 2 ta cla, fase 3 lo keda cla e aña aki. Nos a mira cu varios accion a tuma luga pa embeyece e area aki, pa hacie mas atractivo pa local, turista y comercio por establece y inverti. Mi a haci tres peticion na mandatario di Turismo:

Pa e area keda destina primordialmente pa nos hendenan local, cu ta gosa di e beach riba diadomingo y/of campamento. Pa nan por sigui haci uzo di e beach y di e bunita desaroyonan.

E comerciantenan local cu pa hopi aña ta dunando un tremendo servicio den e area aki den tempo bon y den tempo menos bon y a lucha pa tene nan negoshi habri. Nan a keda brinda servicio y duna cupo di trabou. E peticion na e mandatario ta pa proteha e companianan den e desaroyo aki, esta Kamini’s Kitchen, Big Mama Grill y Rum Reef. Nan mester por beneficia di e desaroyonan y extra movecion. Pa no perhudica nan door di competencia inhusto of cualkier otro desaroyo cu por daña nan negoshi. Tambe, mi ta wak cu e desaroyo di Baby Beach y Rodgers Beach por trece oportunidad pa e otro areanan di San Nicolas. Ta importante pa minister haci promocion y percura pa San Nicolas den su totalidad por gosa di tur e movecionnan cu ta bay tin “in and out” door di e districto bayendo pa e beach area.

Pa e area no bira un otro Palm Beach cu influencia Americano, pero percura cu nos identidad y cultura di San Nicolas y Aruba wordo preserva y promovi.

Mi ta gradici Minister Dangui Oduber pa duna oido na mi peticionnan. Mi a compronde cu minister ta den dialogo cu varios comerciante den e area pa scucha nan plan, deseo- y preocupacionnan. Mi ta keda pendiente pa haya informacion actualisa di e dialogonan.