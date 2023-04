Ultimo simannan, tabatin hopi atencion pa e casonan Avestruz y Kukwisa, enfocando riba e parti penal y politico. Ta necesario pa pueblo ta na altura kico a pasa y ken ta responsabel.

Como Parlamentario, mi kier sa kico e veredicto ta bay significa pa pueblo di Aruba. Kico esaki ta bay significa pa e servicio cu gobierno y/of departamentonan di gobierno ta duna of “suppose” di duna na nos hendenan.

Loke e 2 casonan aki tin en comun ta cu ambos ta trata di e maneho den DIP. Pa hopi aña mando di DIP a sconde tras di e investigacionnan aki y ta duna esey como motibo di mal funcionamento di e departamento.

Di un banda mi por imagina e miedo cu tabata reina entre e ambtenaarnan y directiva di DIP pa haya nan mes envolvi den un caso penal. Di otro banda no por ta asina cu pueblo di Aruba, desaroyo di nos pais ta wordo wanta “hostage” pa via di miedo di un director. Aruba a pasa den un pandemia mundial y esey no a stop nos Minister President y su gabinete pa sigui goberna nos pais. No tabata facil, pero nan no a stop.

Den ambos caso, landsrecherche bou guia di Ministerio Publico a cuestiona ‘metemento’ di un Minister den maneho di e departamento. Den ambos caso hues a dicta cu Minister POR bin cu su maneho pa e departamentonan cu e ta responsabel pe. Claro, no mag di tin “sprake” di corupcion of mal uzo di poder, pasobra esey ta castigabel pa ley y eynan hustamente Landsrecherche y Ministerio Publico ta cay aden. Maneho di un Minister, e plan di e Minister con e ta ehecuta su vision ta competencia di e Minister, controla door di Parlamento, no door di husticia.

DIP a ricibi instruccion di Minister pa pone atencion na desaroyo di agricultura, y tambe mediante un mocion aproba unanimamente door di Parlamento. Te ainda peticion- y preguntanan di pueblo no ta haya contesta. Mi preguntanan dirigi na DIP tampoco no ta haya un contesta. Esaki ta un falta di respet completo.

Mi mes a entrega varios peticion, mocion y carta na gobierno. Awo mi a entrega un carta dirigi na nos Minister di Infrastructura puntrando con Minister ta bai percura pa DIP bai funciona conforme SU maneho.

Basta scondemento, basta falta di claridad pa mehoracion, pueblo merece un servicio optimal di DIP. Mi peticion na nos Minister di Infrastructura ta simpel, awo hasta hues a conclui cu Minister mag di mete, METE!